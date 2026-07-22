Arsenal Serius Kejar Bruno Guimaraes, Newcastle Belum Bersedia Lepas Gelandang Andalannya

Arsenal serius Kejar Bruno Guimaraes. (Istimewa)
JawaPos.com - Arsenal mulai mengambil langkah konkret untuk memperkuat lini tengah jelang musim 2026/2027. Klub asal London Utara itu dikabarkan telah membuka negosiasi langsung dengan Newcastle United demi mendatangkan gelandang asal Brasil Bruno Guimaraes.
Langkah tersebut dilakukan setelah Arsenal gagal memenangkan persaingan mendapatkan Morgan Rogers. Chelsea lebih dulu mengamankan tanda tangan pemain Aston Villa itu usai menyanggupi nilai transfer yang mencapai 117 juta poundsterling.
Kini, fokus The Gunners beralih kepada Bruno Guimaraes, yang dinilai sebagai sosok ideal untuk menambah kualitas sekaligus kedalaman skuad racikan Mikel Arteta. Berdasar laporan dari media Inggris, Arsenal telah memulai pembicaraan langsung dengan Newcastle.
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Sebelumnya, komunikasi hanya dilakukan melalui pihak perantara karena Newcastle sejak awal menegaskan tidak berniat melepas salah satu pemain kuncinya tersebut. Meski begitu, situasi mulai berubah setelah Bruno dikabarkan telah menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan Arsenal sebelum kompetisi baru dimulai.
Keinginan sang pemain membuka peluang bagi Arsenal untuk melanjutkan proses negosiasi. Dalam pembicaraan awal, Arsenal disebut siap mengajukan tawaran senilai 60 juta poundsterling atau sekitar Rp 1,3 triliun. Namun, angka tersebut masih belum mampu meluluhkan pendirian Newcastle.
Manajemen The Magpies tetap bersikeras mempertahankan gelandang berusia 28 tahun itu. Jika pun harus melepas Bruno, Newcastle diyakini hanya akan mempertimbangkan tawaran dengan nilai yang jauh lebih tinggi.
Arsenal memang masih berburu tambahan amunisi di sektor tengah dan sayap pada bursa transfer musim panas ini. Sebelum mengalihkan perhatian kepada Bruno, klub London tersebut sempat mengincar Mateus Fernandes. Namun, harga 85 juta poundsterling yang dipasang dinilai terlalu tinggi.
Nama lain yang masuk radar Arsenal adalah Alex Scott. Akan tetapi, Bournemouth juga tidak memiliki rencana melepas pemain mudanya, meski sang gelandang dilaporkan baru saja menolak tawaran kontrak baru dari klub.
Di tengah upaya mencari gelandang anyar, Arsenal justru selangkah lagi merampungkan transfer pemain sayap Christos Tzolis dari Club Brugge. Kesepakatan transfer senilai 34 juta poundsterling dikabarkan telah tercapai. Winger asal Yunani itu dijadwalkan menjalani tes medis di London sebelum diperkenalkan sebagai pemain baru Arsenal.
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