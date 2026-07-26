Rumor ke Arsenal Kian Santer, Eddie Howe Tak Bisa Pastikan Nasib Bruno Guimaraes di Newcastle Musim Depan

JawaPos.com - Pelatih Newcastle United Eddie Howe mengaku belum dapat memastikan masa depan kapten timnya Bruno Guimaraes di klub untuk musim 2026/2027. Pernyataan itu disampaikan di tengah santernya rumor transfer pemain asal Brasil itu ke Arsenal. Namun, nilai transfer disebut masih menjadi kendala utama dalam negosiasi.

Howe menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan sejumlah pembicaraan dengan sang pemain dalam berbagai kesempatan, termasuk sebelum, selama, dan setelah Piala Dunia 2026. Meskipun demikian, Howe enggan mengungkap isi pembicaraan itu kepada umum.

“Kami sudah melakukan percakapan yang sangat baik, sebelum Piala Dunia, selama Piala Dunia, dan setelah Piala Dunia. Apa yang kami bicarakan tentu harus tetap menjadi hal pribadi, tetapi dia merupakan pemain hebat dan pribadi yang luar biasa,” ujar Howe kepada Sky Sports usai hasil imbang 1-1 Newcastle melawan Gateshead dalam laga uji coba pramusim pada Sabtu (25/7).

Saat ditanya secara langsung mengenai kemungkinan Guimaraes bertahan di Newcastle musim depan, Howe mengaku tidak dapat memberikan kepastian.

“Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan Bruno. Itu menjadi bahan spekulasi bagi orang lain dan juga melibatkan pembicaraan yang bukan bagian dari saya,” katanya.

Dilansir dari ESPN, ketidakpastian itu muncul di tengah situasi sulit yang dihadapi Newcastle pada bursa transfer musim panas. Setelah menjual striker Alexander Isak ke Liverpool pada hari terakhir bursa transfer September 2025, klub berjuluk The Magpies itu juga telah kehilangan dua pemain bintang lainnya musim ini.

Sandro Tonali resmi bergabung dengan Tottenham Hotspur, sedangkan Anthony Gordon pindah ke Barcelona. Kepergian pemain-pemain kunci itu menjadi pukulan bagi skuad Howe.

“Kami tidak ingin kehilangan pemain terbaik kami. Itu pernyataan yang jelas,” tegas Howe.