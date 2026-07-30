Real Madrid Tetap Mengejar Rodri Namun Menolak Terlibat Perang Penawaran dengan Manchester City

JawaPos.com – Real Madrid menjadikan Rodri sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (230/7), Gelandang Manchester City itu dinilai memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan jangka panjang Los Blancos. Manajemen klub melihat Rodri sebagai sosok ideal untuk memperkuat keseimbangan permainan sekaligus melanjutkan regenerasi di sektor tengah.

Meski demikian, Real Madrid menegaskan tidak akan mengorbankan kebijakan finansial demi merealisasikan transfer tersebut.

Presiden Real Madrid, Florentino Pérez, disebut telah menetapkan batas maksimal nilai transfer yang bersedia dibayarkan kepada Manchester City. Klub tetap berpegang pada strategi transfer yang mengutamakan disiplin keuangan dalam setiap proses negosiasi.

Apabila nilai yang diminta Manchester City melebihi batas tersebut, Real Madrid siap menghentikan pembicaraan. Sikap itu menunjukkan bahwa klub hanya akan merekrut Rodri dengan harga yang dianggap wajar.

Di sisi lain, Manchester City masih mempertahankan pendiriannya untuk tidak melepas Rodri. Klub asal Inggris tersebut memandang gelandang tim nasional Spanyol itu sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang.

Rodri juga masih terikat kontrak hingga tahun 2027 sehingga peluang transfer diperkirakan tidak akan mudah diwujudkan. Kondisi tersebut membuat proses negosiasi berpotensi berlangsung cukup panjang.