Manchester City Siap Kejar Marc Bernal di Tengah Manuver Real Madrid untuk Datangkan Rodri

Marc Bernal. (Dok FC Barcelona)
JawaPos.com – Manchester City dikabarkan mulai menyusun rencana jika harus kehilangan Rodri pada bursa transfer musim panas ini. Di tengah semakin seriusnya pendekatan Real Madrid terhadap gelandang timnas Spanyol tersebut, The Citizens disebut mengalihkan perhatian kepada wonderkid Barcelona, Marc Bernal.
Rodri, yang baru saja mengangkat trofi Piala Dunia 2026 sebagai kapten timnas Spanyol, memang telah lama masuk dalam radar Los Blancos. Kini, peluang kepindahannya ke Santiago Bernabeu disebut semakin terbuka.
Menurut laporan TEAMtalk, setelah tujuh musim membela Manchester City, peraih Ballon d'Or 2024 itu mulai mempertimbangkan untuk kembali ke Spanyol dan bergabung dengan Real Madrid.
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Pakar transfer Fabrizio Romano juga mengungkapkan bahwa untuk pertama kalinya Madrid telah melakukan kontak langsung dengan Manchester City guna membahas kemungkinan transfer Rodri.
Setelah mendapat lampu hijau dari presiden klub Florentino Perez, Madrid dikabarkan siap mengajukan tawaran sekitar EUR 50 juta, mengingat kontrak Rodri hanya tersisa satu musim lagi.
Mengantisipasi kemungkinan kepergian pemain berusia 30 tahun tersebut, Manchester City mulai mencari sosok yang diproyeksikan sebagai penerus jangka panjang di lini tengah.
Menurut laporan Caught Offside, perhatian klub kini tertuju kepada gelandang muda Barcelona, Marc Bernal.
"Target Manchester City saat ini adalah wonderkid Barcelona, Marc Bernal. Gelandang asal Spanyol itu memiliki klausul pelepasan senilai EUR 500 juta, sehingga City harus mencari formula terbaik jika ingin membuka negosiasi," tulis laporan tersebut.
Meski demikian, proses transfer diperkirakan tidak akan mudah. Barcelona disebut belum memiliki keinginan untuk membuka pembicaraan terkait masa depan Bernal sehingga peluang mencapai kesepakatan dalam waktu dekat masih cukup kecil.
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