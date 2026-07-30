Real Madrid Optimistis Rampungkan Transfer Rodri dan Memperpanjang Kontrak Vinicius Jr

Rodri dan Vinicius Jr. (ESPN)
JawaPos.com – Real Madrid optimistis dapat menuntaskan dua agenda penting sebelum dimulainya musim 2026–2027.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (30/7), Manajemen klub meyakini proses perekrutan gelandang Manchester City, Rodri Hernández, akan mencapai kesepakatan dalam waktu dekat.
Selain itu, Los Blancos juga percaya diri dapat memperpanjang kontrak penyerang Vinicius Jr. sebelum masa baktinya berakhir.
Kedua langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi tim untuk menghadapi kompetisi musim depan.
Dewan direksi Real Madrid menilai Rodri merupakan sosok yang tepat untuk memperkuat lini tengah. Gelandang asal Spanyol itu dianggap memiliki karakter kepemimpinan, kecerdasan taktis, serta kemampuan mengatur ritme permainan. Kehadirannya juga diproyeksikan sebagai penerus peran Toni Kroos di sektor tengah.
Optimisme tersebut semakin menguat setelah Real Madrid aktif mendatangkan sejumlah pemain pada bursa transfer musim panas.
Di sisi lain, perpanjangan kontrak Vinicius Jr. menjadi prioritas utama manajemen klub. Pemain sayap asal Brasil itu kini memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama Real Madrid. Meskipun negosiasi masih berlangsung, manajemen tetap yakin kesepakatan akan segera tercapai.
Klub berharap Vinicius bersedia menyesuaikan tuntutan gajinya agar sejalan dengan kebijakan finansial yang diterapkan.
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