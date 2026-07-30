Liverpool Susun Strategi Khusus Demi Merekrut Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain

JawaPos.com – Liverpool dikabarkan tengah menyusun strategi untuk merekrut Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain (PSG) pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (30/7), Klub asal Inggris tersebut melihat peluang setelah pemain sayap berusia 23 tahun itu belum menunjukkan keinginan memperpanjang kontraknya bersama PSG.

Situasi tersebut diyakini membuka kesempatan bagi Liverpool untuk memulai proses negosiasi. Manajemen The Reds pun memilih menyusun langkah secara matang sebelum mengajukan tawaran resmi.

Liverpool menilai harga yang dipatok PSG sebesar EUR 170 juta atau sekitar Rp3,25 triliun masih terlalu tinggi. Nilai tersebut juga setara dengan sekitar EUR 145 juta atau sekitar Rp3,22 triliun.

Angka itu melampaui rekor pembelian Liverpool sebelumnya saat merekrut Alexander Isak senilai EUR 125 juta atau sekitar Rp2,78 triliun. Meski demikian, Liverpool tidak menutup kemungkinan mengeluarkan dana besar apabila struktur kesepakatan dinilai menguntungkan.

Klub asal Merseyside tersebut lebih memprioritaskan skema pembayaran dan berbagai ketentuan dalam proses transfer dibandingkan sekadar nilai transfer.

Liverpool juga diyakini tidak ingin memenuhi seluruh tuntutan PSG tanpa proses negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Keyakinan itu semakin kuat karena Barcola disebut tertarik melanjutkan kariernya di Anfield. Dengan demikian, Liverpool merasa memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam pembicaraan dengan PSG.