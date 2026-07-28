Bradley Barcola Putuskan Tak Perpanjang Kontrak dengan PSG dan Buka Peluang Gabung Liverpool

Bradley Barcola (Instagram @bradley_dls)
JawaPos.com – Bradley Barcola dikabarkan telah mengambil keputusan penting terkait masa depannya di Paris Saint-Germain (PSG) di tengah ketertarikan Arsenal dan Liverpool.
Dilansir dari laman Metro pada Selasa (28/7), Pemain tim nasional Prancis itu dilaporkan memberi tahu manajemen PSG bahwa dirinya tidak akan menandatangani kontrak baru meskipun masa baktinya masih berlaku hingga 2028.
Keputusan tersebut membuat Arsenal dan Liverpool meningkatkan perhatian terhadap peluang merekrut pemain berusia 23 tahun itu pada bursa transfer musim panas.
Barcola menjadi salah satu pemain penting dalam keberhasilan PSG meraih gelar Liga Champions di bawah asuhan Luis Enrique. Namun, persaingan di lini depan semakin ketat setelah PSG terus melakukan penyegaran skuad dengan sejumlah pemain bintang dan membidik tambahan amunisi baru.
Situasi tersebut membuat posisi Barcola di dalam tim dinilai tidak lagi sepenuhnya aman sehingga memunculkan spekulasi mengenai kepindahannya.
Arsenal sebelumnya telah memasukkan nama Barcola ke dalam daftar target untuk memperkuat sektor sayap kiri. Kendati demikian, laporan terbaru menyebutkan bahwa sang pemain lebih memprioritaskan kepindahan ke Liverpool dibandingkan bergabung dengan klub asal London tersebut.
Liverpool sendiri tengah berupaya memperkuat lini serang setelah kehilangan Mohamed Salah dan masih menunggu pulihnya Hugo Ekitike yang mengalami cedera tendon Achilles.
Liverpool disebut telah menjalin komunikasi sejak April dan kini menunggu keputusan PSG mengenai nilai transfer sang pemain. Menurut laporan, PSG diperkirakan mematok harga sekitar EUR 140 juta, atau setara sekitar Rp 3,08 triliun.
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