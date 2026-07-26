Liverpool Tertarik Datangkan Bradley Barcola dari PSG, Solusi Ideal Pengganti Mohamed Salah?

JawaPos.com - Liverpool memasuki era baru di bawah arahan Andoni Iraola dengan satu pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan: memperkuat sektor sayap.
Kepergian Mohamed Salah meninggalkan lubang besar di lini serang The Reds. Meski telah menggelontorkan dana besar dalam beberapa jendela transfer terakhir, Liverpool masih dinilai membutuhkan seorang pemain sayap berkelas yang mampu memberikan dampak instan.
Victor Muñoz memang sudah didatangkan sebagai investasi masa depan, tetapi pemain asal Spanyol itu masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kerasnya persaingan di Premier League. Karena itu, perhatian Liverpool kini mengarah kepada salah satu bintang Paris Saint-Germain, Bradley Barcola.
Melansir Sports Illustrated, saat ini pilihan pemain sayap Liverpool terbilang terbatas. Selain Muñoz, hanya Cody Gakpo, Federico Chiesa, dan wonderkid Rio Ngumoha yang berstatus sebagai pemain sayap alami.
Baca Juga:Darwin Nunez Masuk Radar Atlanta United, Striker Eks Liverpool Berpeluang Tinggalkan Al Hilal Musim Ini
Namun, masa depan Chiesa di Anfield disebut tidak menentu setelah gagal tampil konsisten, sementara Ngumoha yang baru berusia 17 tahun masih terlalu dini untuk memikul beban besar.
Florian Wirtz dan Harvey Elliott memang bisa dimainkan melebar, tetapi posisi terbaik keduanya bukan sebagai winger murni.
Situasi semakin rumit setelah Hugo Ekitike mengalami cedera serius yang diperkirakan membuatnya menepi hingga 2027. Kondisi tersebut membuat Liverpool membutuhkan tambahan kualitas sekaligus kedalaman skuad di lini depan.
Bradley Barcola berkembang menjadi salah satu pemain sayap terbaik Eropa bersama Paris Saint-Germain.
Setelah musim pertamanya berjalan relatif biasa, performanya melonjak drastis di bawah arahan Luis Enrique. Dalam dua musim terakhir, pemain asal Prancis itu berkontribusi dalam 50 gol melalui torehan gol maupun assist.
Baca Juga:Andoni Iraola Beberkan Peran Krusial Staf Kepelatihan Baru Liverpool Jelang Musim 2026/2027
Kecepatan, kemampuan menggiring bola, penyelesaian akhir, serta etos kerja tanpa bola menjadi paket lengkap yang dimiliki Barcola. Ia mampu bermain di kedua sisi sayap, gemar menusuk ke dalam untuk mencetak gol, tetapi juga efektif saat mengirim umpan silang dari sisi lapangan.
Karakter tersebut dinilai sangat sesuai dengan filosofi sepak bola intensitas tinggi yang ingin diterapkan Iraola di Liverpool.
Mendatangkan Barcola tentu bukan perkara mudah. PSG masih menganggap pemain berusia 23 tahun itu sebagai bagian penting dari skuad mereka. Namun, situasi bisa berubah apabila klub asal Paris tersebut berhasil mendatangkan pemain sayap baru.
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral