Liverpool Tertarik Datangkan Bradley Barcola dari PSG, Solusi Ideal Pengganti Mohamed Salah?

JawaPos.com - Liverpool memasuki era baru di bawah arahan Andoni Iraola dengan satu pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan: memperkuat sektor sayap.

Kepergian Mohamed Salah meninggalkan lubang besar di lini serang The Reds. Meski telah menggelontorkan dana besar dalam beberapa jendela transfer terakhir, Liverpool masih dinilai membutuhkan seorang pemain sayap berkelas yang mampu memberikan dampak instan.

Victor Muñoz memang sudah didatangkan sebagai investasi masa depan, tetapi pemain asal Spanyol itu masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kerasnya persaingan di Premier League. Karena itu, perhatian Liverpool kini mengarah kepada salah satu bintang Paris Saint-Germain, Bradley Barcola.

Kebutuhan Mendesak di Posisi Sayap Melansir Sports Illustrated, saat ini pilihan pemain sayap Liverpool terbilang terbatas. Selain Muñoz, hanya Cody Gakpo, Federico Chiesa, dan wonderkid Rio Ngumoha yang berstatus sebagai pemain sayap alami.

Namun, masa depan Chiesa di Anfield disebut tidak menentu setelah gagal tampil konsisten, sementara Ngumoha yang baru berusia 17 tahun masih terlalu dini untuk memikul beban besar.

Florian Wirtz dan Harvey Elliott memang bisa dimainkan melebar, tetapi posisi terbaik keduanya bukan sebagai winger murni.

Situasi semakin rumit setelah Hugo Ekitike mengalami cedera serius yang diperkirakan membuatnya menepi hingga 2027. Kondisi tersebut membuat Liverpool membutuhkan tambahan kualitas sekaligus kedalaman skuad di lini depan.

Barcola Dinilai Cocok dengan Gaya Bermain Iraola Bradley Barcola berkembang menjadi salah satu pemain sayap terbaik Eropa bersama Paris Saint-Germain.

Setelah musim pertamanya berjalan relatif biasa, performanya melonjak drastis di bawah arahan Luis Enrique. Dalam dua musim terakhir, pemain asal Prancis itu berkontribusi dalam 50 gol melalui torehan gol maupun assist.

Kecepatan, kemampuan menggiring bola, penyelesaian akhir, serta etos kerja tanpa bola menjadi paket lengkap yang dimiliki Barcola. Ia mampu bermain di kedua sisi sayap, gemar menusuk ke dalam untuk mencetak gol, tetapi juga efektif saat mengirim umpan silang dari sisi lapangan.

Karakter tersebut dinilai sangat sesuai dengan filosofi sepak bola intensitas tinggi yang ingin diterapkan Iraola di Liverpool.