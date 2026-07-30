Manchester City Bidik Pedro Neto untuk Mengantisipasi Kepergian Savinho

JawaPos.com – Manchester City mulai mempertimbangkan Pedro Neto sebagai calon pengganti Savinho pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (30/7), Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya peluang Savinho meninggalkan Stadion Etihad. Tottenham Hotspur menjadi klub yang paling serius dalam upaya merekrut pemain sayap asal Brasil tersebut.

Manajemen Manchester City pun mulai menyiapkan rencana untuk mengantisipasi kemungkinan kepergian Savinho.

Manchester City dikabarkan bersedia melepas Savinho apabila Tottenham memenuhi nilai transfer yang telah ditetapkan klub.

Nilai transfer tersebut disebut berada di kisaran EUR 60 juta atau sekitar Rp1,34 triliun. Sambil menunggu perkembangan negosiasi, Manchester City terus memantau sejumlah pemain yang dinilai layak menjadi pengganti. Pedro Neto menjadi salah satu nama yang masuk dalam daftar prioritas klub.

Pemain sayap asal Portugal itu dinilai memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan Manchester City. Situasi Neto di Chelsea juga dikabarkan mulai tidak menentu setelah perubahan komposisi skuad.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi klub lain untuk mengajukan penawaran pada bursa transfer musim panas. Selain Manchester City, Tottenham Hotspur juga disebut memantau perkembangan situasi sang pemain.