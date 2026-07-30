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Bramasta JP
Kamis, 30 Juli 2026 | 20.03 WIB

Manchester United Dapat Peringatan, Transfer Ollie Watkins dari Aston Villa Tak Akan Murah

Selebrasi Ollie Watkins setelah cetak gol ke gawang Bologna. (Aston Villa) - Image

Selebrasi Ollie Watkins setelah cetak gol ke gawang Bologna. (Aston Villa)

JawaPos.com – Manchester United dikabarkan harus menaikkan tawaran secara signifikan untuk memboyong Ollie Watkins dari Aston Villa musim panas ini, di tengah klaim bahwa banderol harga sebesar GBP 40 juta saja sudah cukup untuk membawanya ke Old Trafford.

Meski Setan Merah sangat memprioritaskan perombakan lini tengah setelah menghabiskan nilai GBP 85 juta untuk mendatangkan Andrey Santos dan Youri Tielemans, United masih memantau berbagai opsi dalam upaya mendatangkan gelandang baru ketiganya.

Di tengah fokus yang tertuju pada lini tengah, sering kali terlupakan bahwa Michael Carrick juga menunjukkan keinginan untuk mendatangkan penyerang tengah baru guna meringankan beban Benjamin Sesko sebagai ujung tombak utama.

Ditambah lagi fakta bahwa pemain Slovenia yang berpostur jangkung itu saat ini sedang dalam masa pemulihan cedera yang dialaminya di penghujung musim lalu, kerentanan United di posisi nomor 9 semakin menegaskan perlunya mendatangkan opsi tambahan.

“United siap menjajaki kemungkinan memboyong penyerang berkebangsaan Inggris, Watkins, ke kota Manchester pada musim panas ini,” bunyi laporan TEAMTalk pada pekan lalu mengenai peluang tim asuhan Carrick mencari striker baru.

Harapan tersebut sempat menguat berkat kabar bahwa Villa terbuka untuk melepas sang penyerang, mengingat Unai Emery siap menggelontorkan dana rekor klub demi mendatangkan Nicolas Jackson dari Chelsea.

Namun, harapan agar Villa bersedia melepas pemain berusia 30 tahun itu dengan harga GBP 40 juta kini pupus, setelah kabar terbaru mengungkapkan bahwa klub asal Midlands tersebut akan mematok harga jauh lebih tinggi jika melepas penyerang yang telah mencetak 193 gol itu.

Menurut laporan iPaper, United sudah memiliki enam target dalam daftar radar pencarian penyerang mereka, dan Watkins hanyalah salah satu opsi untuk mengisi kekosongan di posisi pelapis nomor sembilan.

Laporan tersebut menyatakan bahwa "Watkins adalah penyerang yang sudah lama dipantau oleh United," meskipun mereka juga menyebutkan bahwa "kecil kemungkinannya Aston Villa bersedia melepasnya dengan harga yang sanggup dibayar Setan Merah."

Editor: Edi Yulianto
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