Manchester United Dapat Kabar Baik, Benjamin Sesko Berpotensi Kembali Sebelum Liga Inggris Dimulai

Pemain Manchester United Benjamin Sesko. (Istimewa)
JawaPos.com - Manchester United mendapat suntikan kabar positif jelang bergulirnya musim baru Premier League liga Inggris 2026/2027. Penyerang andalan Benjamin Sesko, dilaporkan berada di jalur yang tepat untuk pulih dari cedera tulang kering dan diperkirakan sudah bisa kembali merumput sebelum kompetisi resmi dimulai.
Striker asal Slovenia itu memang belum tampil dalam dua laga uji coba pramusim melawan Wrexham dan Rosenborg. Namun, absennya Benjamin Sesko bukan sebuah kemunduran. Tim medis Manchester United sejak awal telah menyusun program pemulihan khusus agar sang pemain bisa kembali dalam kondisi terbaik.
Menurut laporan dari lingkungan Carrington, proses rehabilitasi Benjamin Sesko berjalan sesuai rencana. Bahkan, dia memang tidak pernah diproyeksikan tampil pada dua pertandingan pramusim pertama karena fokus utama klub adalah memastikan kondisinya benar-benar pulih sebelum musim dimulai.
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Cedera tersebut sebenarnya sudah dialami Sesko sejak pengujung musim lalu. Kondisinya semakin memburuk saat Manchester United meraih kemenangan 3-2 atas Liverpool pada 3 Mei lalu.
Setelah pertandingan itu, dia harus menepi dan melewatkan tiga laga terakhir Premier League. Meski demikian, cedera yang dialaminya tidak tergolong serius.
Manchester United memilih mengambil langkah hati-hati agar pemain berusia 23 tahun tersebut tidak mengalami kambuh ketika memasuki jadwal kompetisi yang padat. Perkembangan terbaru menunjukkan hasil yang menggembirakan.
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Pekan lalu, Sesko sudah kembali menjalani latihan di lapangan bersama tim kebugaran. Dia bahkan berpeluang masuk skuad ketika Manchester United menghadapi Atletico Madrid dalam laga uji coba di Stockholm akhir pekan ini.
Jika belum diturunkan pada pertandingan tersebut, peluang Sesko untuk tampil sejak menit awal saat melawan Paris Saint-Germain pada 8 Agustus terbuka lebar. Setelah itu, skuad asuhan Manchester United akan melanjutkan agenda pramusim dengan menggelar pemusatan latihan di Dublin selama enam hari.
Setan Merah juga masih memiliki satu laga uji coba penting melawan Leeds United di Croke Park pada 12 Agustus. Pertandingan itu menjadi pemanasan terakhir sebelum mereka memulai perjalanan di Premier League musim 2026/2027 dengan menghadapi Hull City pada 22 Agustus mendatang.
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