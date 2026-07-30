Chelsea Resmi Boyong Maxence Lacroix! Wesley Fofana Terancam Tergusur di Era Xabi Alonso

Maxence Lacroix resmi bergabung dengan Chelsea dari Crystal Palace senilai £52 juta dan diproyeksikan menjadi tandem utama Levi Colwill di lini pertahanan musim 2026/2027. (Instagram @equipedefrance)
JawaPos.com — Chelsea resmi merampungkan transfer bek tengah Maxence Lacroix dari Crystal Palace dengan nilai sekitar 52 juta poundsterling atau sekitar Rp 1,2 triliun.
Kehadiran pemain timnas Prancis berusia 26 tahun itu menjadi bagian penting proyek pelatih baru Xabi Alonso untuk membangun lini belakang yang lebih kokoh setelah musim 2025–2026 berakhir mengecewakan.
Chelsea memang sudah menjadikan Maxence Lacroix sebagai target utama sejak awal bursa transfer musim panas.
Klub asal London itu akhirnya berhasil mencapai kesepakatan dengan Crystal Palace setelah negosiasi yang berlangsung dalam beberapa pekan.
Nilai transfer yang mencapai 52 juta poundsterling menunjukkan besarnya kepercayaan Chelsea terhadap kualitas sang bek.
Lacroix masih memiliki kontrak tiga tahun di Selhurst Park, tetapi Crystal Palace memahami keinginan pemain tersebut untuk mengambil tantangan baru bersama salah satu klub elite Premier League.
Lacroix menjadi rekrutan terbaru Chelsea setelah sebelumnya mendatangkan Morgan Rogers dan Marco Palestra.
Selain itu, The Blues juga telah memastikan kedatangan Geovany Quenda dan Emmanuel Emegha melalui kesepakatan yang sudah lebih dahulu diselesaikan.
Chelsea sebelumnya juga mempertimbangkan beberapa nama lain di posisi bek tengah.
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Salah satunya adalah bek Como, Jacobo Ramon, yang tampil impresif pada musim pertamanya di Serie A bersama tim asuhan mantan gelandang Chelsea, Cesc Fabregas.
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