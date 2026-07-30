5 Bintang Muda Arsenal yang Layak Dinantikan Aksinya pada Musim 2026/2027

Max Dowman, wonderkid Arsenal. (Visionhaus/Getty Images)
JawaPos.com – Para bintang muda akademi Arsenal memikul tanggung jawab besar saat mereka berusaha menembus rencana Mikel Arteta untuk musim depan, mengingat skuad London utara ini sudah cukup solid setelah meraih gelar liga musim lalu.
Untuk menembus skuad yang kini berusaha mempertahankan mahkota Liga Inggris bukanlah hal mudah, apalagi The Gunners kemungkinan besar akan semakin memperkuat tim dengan beberapa pemain berkualitas di bursa transfer musim panas ini
Tetapi, Arteta telah menunjukkan kepercayaannya kepada para lulusan akademi The Hale End yang berbakat selama masa kepemimpinannya. Contohnya seperti Bukayo Saka, Myles Lewis-Skelly, dan Ethan yang dipromosikan dan diberi kesempatan untuk bersinar di tim utama.
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Lantas, siapa saja pemain muda Arsenal yang mampu mengikuti jejak mereka pada musim 2026/2027? Berikut jajaran lima nama wonderkid tersebut.
Musim 2025/2026 bisa dibilang menjadi musim terobosan bagi Max Dowman, apalagi ketika namanya mulai mencuat dan memecahkan rekor dalam 13 penampilannya bersama tim utama yang dipenuhi pemain bintang.
Namun, cukup dapat dimaklumi jika Arteta bersikap hati-hati untuk tidak memforsir tenaga pemain berusia 16 tahun itu, sehingga menit bermainnya pun diatur dengan sangat cermat saat tahun di mana mereka bisa meraih gelar itu.
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Jika Dowman sudah melewati musim terobosannya, maka musim 2026/2027 bisa menjadi momen transformasinya dari sekadar pemain pengganti yang memberi dampak menjadi bintang sejati untuk lebih bersinar.
Dengan Arsenal kembali harus bersaing di empat kompetisi berbeda, Dowman akan memiliki banyak kesempatan unjuk gigi. Kompetisi piala domestik seharusnya memberinya jaminan tampil sebagai starter, walau ia juga sudah pernah tampil di Liga Inggris dan Champions.
Fleksibilitas posisi pesepak bola kelahiran Chelmsford tersebut merupakan kabar baik bagi Arteta, mengingat remaja ini nyaman bermain di sayap kanan maupun sebagai gelandang serang.
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