Arsenal Bidik Jacobo Ramon usai William Saliba Cedera, Mikel Arteta Kepincut Bintang Muda Como

Arsenal memburu bek Como Jacobo Ramon setelah William Saliba cedera. Bek muda lulusan Real Madrid itu masuk radar Mikel Arteta. (Dok. DeFodi Images via Getty Images)
JawaPos.com - Cedera William Saliba membuat Arsenal bergerak lebih agresif di bursa transfer musim panas. Bek muda Como, Jacobo Ramon, kini masuk dalam daftar target Mikel Arteta untuk memperkuat lini belakang The Gunners menjelang musim 2026/2027.
Arsenal sebenarnya sudah berencana mendatangkan seorang bek tengah baru sebelum Saliba mengalami cedera punggung saat membela Prancis di Piala Dunia 2026. Namun, situasi tersebut membuat kebutuhan akan tambahan amunisi di lini pertahanan menjadi semakin mendesak.
Meski Saliba dikabarkan tidak memerlukan operasi, Arsenal disebut telah mengonfirmasi bahwa bek berusia 25 tahun tersebut akan menepi dalam waktu yang cukup lama.
Sebelumnya, Arsenal sempat dikaitkan dengan bek timnas Inggris John Stones. Namun, mantan bek Manchester City itu disebut semakin dekat bergabung dengan Inter Milan.
Nama Ezri Konsa dari Aston Villa juga masuk dalam radar Arsenal. Akan tetapi, perbedaan valuasi antara kedua klub membuat negosiasi berjalan cukup sulit.
Menurut laporan The Athletic, Arsenal kini memasukkan bek Como, Jacobo Ramon, ke dalam daftar target utama sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada 1 September.
Bek berusia 21 tahun itu merupakan lulusan akademi Real Madrid. Ia sempat mencatatkan tiga penampilan bersama tim utama Los Blancos sebelum melanjutkan karier bersama Como.
Bersama klub Italia tersebut, Ramon berkembang pesat dan menjadi salah satu pemain bertahan yang tampil konsisten sepanjang musim lalu.
Apabila berhasil direkrut, Ramon diproyeksikan menambah kedalaman skuad Arsenal di lini belakang dan menjadi salah satu opsi bagi Mikel Arteta dalam menghadapi padatnya jadwal kompetisi musim depan.
Jacobo Ramon bergabung dengan Como pada musim panas lalu dengan nilai transfer sekitar EUR 2,5 juta. Sejak saat itu, bek bertinggi badan 195 sentimeter tersebut berkembang menjadi salah satu pemain muda yang mencuri perhatian di Serie A.
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