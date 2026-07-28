Arsenal Harus Siapkan Dana Fantastis untuk Merekrut Vinícius Júnior dari Real Madrid

Vinicius Junior (Bein Sports)
JawaPos.com – Arsenal dikabarkan harus menyiapkan dana sekitar EUR 160 juta atau setara Rp3,04 triliun apabila ingin merekrut Vinícius Júnior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (28/7), Nominal yang diketahui tersebut menjadi harga yang disebut telah ditetapkan Real Madrid jika negosiasi perpanjangan kontrak sang pemain tidak mencapai kesepakatan.
Hingga kini, Vinícius masih terikat kontrak dengan klub asal Spanyol tersebut hingga 2027.
Real Madrid dikabarkan tetap memprioritaskan perpanjangan kontrak Vinícius, tetapi pembicaraan masih menemui jalan buntu karena perbedaan tuntutan finansial.
Kubu Vinícius disebut menginginkan gaji serta bonus loyalitas yang mendekati nilai kontrak Kylian Mbappé. Sementara itu, Real Madrid tetap berupaya mempertahankan struktur gaji yang telah ditetapkan klub.
Arsenal terus memantau perkembangan situasi tersebut dan belum mengajukan penawaran resmi kepada Real Madrid. Klub asal London itu disebut memilih menunggu kepastian bahwa negosiasi kontrak Vinícius benar-benar gagal sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Strategi tersebut dinilai dapat membuka peluang bagi Arsenal untuk merekrut pemain tim nasional Brasil itu.
Apabila transfer senilai EUR 160 juta atau sekitar Rp 3,04 triliun terealisasi, kesepakatan tersebut akan menjadi salah satu transfer terbesar dalam sejarah sepak bola.
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