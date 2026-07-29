Prediksi Premier League Musim 2026/2027: Arsenal Kembali Juara, Manchester United Terlempar ke Posisi Enam

Arsenal diprediksi kembali menjuarai premier league liga Inggris musim ini berdasar simulasi superkomputer. (ig @arsenal)
JawaPos.com - Arsenal kembali mendapat suntikan optimisme menjelang bergulirnya Premier League musim 2026/2027. Dikutip dari thesun.co.uk, sebuah simulasi superkomputer menempatkan The Gunners sebagai kandidat terkuat untuk mempertahankan gelar Liga Inggris yang mereka raih musim lalu.
Prediksi tersebut muncul di tengah rumor kuat mengenai ketertarikan Arsenal terhadap gelandang Newcastle United Bruno Guimaraes. Kehadiran pemain asal Brasil itu dinilai bisa membuat skuad racikan Mikel Arteta semakin solid dalam persaingan memperebutkan trofi premier league.
Berdasar simulasi yang dilakukan Compare.bet, Arsenal memiliki peluang sebesar 45 persen untuk kembali menjadi juara Premier League. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan seluruh kontestan, bahkan unggul tujuh persen atas Manchester City yang diprediksi menjadi pesaing terdekat.
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Dalam proyeksi itu, Arsenal diperkirakan mengakhiri musim dengan koleksi 88 poin. Jumlah tersebut lebih baik tiga poin dibandingkan saat mereka mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun pada musim sebelumnya.
The Gunners diprediksi mampu meraih 27 kemenangan, tujuh hasil imbang, dan hanya menelan empat kekalahan sepanjang musim. Catatan itu dinilai cukup untuk membawa Arsenal kembali berdiri di puncak klasemen.
Sementara itu, Manchester City yang kini ditangani Enzo Maresca diperkirakan finis di posisi kedua dengan raihan 85 poin. Persaingan kedua tim diprediksi tetap berlangsung ketat hingga akhir musim, meski Arsenal disebut memiliki peluang lebih besar mempertahankan dominasinya.
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Liverpool juga diperkirakan tetap berada di papan atas. Pada musim perdana Andoni Iraola sebagai pelatih, The Reds diproyeksikan finis di posisi ketiga dengan mengumpulkan 74 poin. Chelsea menjadi tim yang diprediksi mengalami peningkatan cukup signifikan. Bersama pelatih anyar Xabi Alonso, The Blues diperkirakan menempati posisi keempat dengan koleksi 67 poin sekaligus kembali mengamankan tiket ke Liga Champions.
Menariknya, Chelsea diprediksi hanya meraih 20 kemenangan sepanjang musim, sedangkan Liverpool mampu mencatatkan 22 kemenangan. Meski demikian, keduanya sama-sama diperkirakan menelan delapan kekalahan.
Aston Villa diprediksi menyusul di posisi kelima dengan selisih tiga poin dari Chelsea. Sementara Manchester United justru diperkirakan mengalami penurunan performa.
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