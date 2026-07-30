Andoni Iraola Keluhkan Krisis Lini Pertahanan, Liverpool Belum Pertimbangkan Pulangkan Jarell Quansah

Jarell Quansah absen saat Inggris lawan Norwegia akibat kartu merah. (@jarellquansah/Instagram).

JawaPos.com – Liverpool belum berencana mengaktifkan klausul pembelian kembali Jarell Quansah dari Bayer Leverkusen, meski pelatih Andoni Iraola mengakui skuadnya sedang mengalami krisis pemain di lini pertahanan menjelang musim 2026/2027.

Saat ini, The Reds kehilangan sejumlah opsi di sektor belakang. Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, dua bek yang direkrut dalam setahun terakhir, masih menjalani pemulihan cedera. Sementara itu, Joe Gomez juga mengalami cedera setelah tampil dalam laga pramusim.

Situasi tersebut semakin memperparah minimnya stok pemain bertahan Liverpool setelah kepergian Ibrahima Konate dan Andrew Robertson pada bursa transfer musim panas. Hingga kini, klub belum mendatangkan pengganti untuk kedua pemain tersebut.

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"Terkait posisi bek tengah dan bek kanan, dari segi kedalaman skuad kami memang sangat terbatas. Karena itu, kami sedang berupaya mencari solusinya di bursa transfer musim panas ini," ujar Iraola.

Di tengah kondisi tersebut, muncul anggapan bahwa Liverpool sebenarnya memiliki solusi praktis melalui Jarell Quansah. Bek asal Inggris itu dijual ke Bayer Leverkusen pada musim panas lalu, tetapi The Reds menyertakan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan transfer tersebut.

Namun, menurut laporan BBC Sport, Liverpool saat ini belum memiliki rencana untuk memulangkan Quansah ke Anfield. Fokus klub masih tertuju pada upaya mendatangkan pemain sayap baru, sehingga perekrutan bek belum menjadi prioritas utama.

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Sementara itu, koresponden transfer TEAMtalk, Graeme Bailey, mengungkapkan bahwa Liverpool memang sempat membahas kemungkinan memanfaatkan klausul tersebut. Meski begitu, opsi pembelian kembali baru dapat diaktifkan mulai musim panas 2027.