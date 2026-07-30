Drama Transfer Takehiro Tomiyasu, Crystal Palace Melesat di Depan Liverpool

Bek timnas Jepang, Takehiro Tomiyasu. (Arsenal)
JawaPos.com – Di tengah minat dari Liverpool dan Everton, Crystal Palace muncul sebagai kandidat terkuat untuk merekrut mantan bek Arsenal, Takehiro Tomiyasu, yang saat ini dikabarkan sedang berlatih bersama skuad asuhan Pierre Sage di musim panas ini
Sejumlah sumber mengonfirmasi kepada kami bahwa Palace memimpin perburuan bek serba bisa ini setelah mengundangnya untuk bergabung dalam persiapan pramusim mereka di Italia, sembari ia terus mencari klub baru.
Tomiyasu, yang berstatus bebas transfer, sempat masuk dalam daftar pemain cadangan saat Palace menelan kekalahan 0–3 dari RC Lens dalam ajang Como Cup pada Selasa (27/7) waktu Italia.
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“Pemain berusia 27 tahun itu telah berlatih bersama skuad asuhan Sage selama pramusim, memberikan kesempatan lebih luas bagi The Eagles untuk menilainya sebelum kemungkinan kesepakatan tercapai,” tulis laporan TEAMTalk.
Tomiyasu telah berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Ajax pada Juni dan tetap tinggal di London usai berakhirnya masa baktinya di Arsenal pada 2025. Kini, prioritas utama sang bek adalah tetap bermain di Liga Inggris.
Dengan kepindahan ke klub London lainnya dipandang sebagai opsi menarik, meskipun ia juga memiliki sejumlah tawaran dari klub-klub lain di Eropa. Namun, Palace bergerak lebih cepat daripada rival mereka.
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Tomiyasu juga sudah berlatih dengan skuad Sage telah menempatkan The Eagles di posisi terdepan untuk menyelesaikan perekrutannya, dengan pelatih kepala baru Palace itu sangat mengagumi kemampuan dan pengalaman bek tersebut.
Kedalaman skuad dengan mendatangkan pemain asal Jepang ini dikarenakan Palace akan berkompetisi di Liga Konferensi musim depan. Prospek bergabung dengan klub yang berkompetisi di Eropa menjadi daya tarik utama bagi Tomiyasu.
TEAMTalk juga mengungkapkan bahwa perantara serta perwakilan sang pemain telah berbicara dengan sejumlah klub Premier League untuk memberi tahu mereka tentang ketersediaan bek tersebut untuk bertahan di Inggris, terutama Kota London.
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