Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 28 Mei 2026 | 21.05 WIB

Crystal Palace Juara Liga Conference, Pergelangan Kaki Adam Wharton Sempat Bengkak Saat Laga Final

Adam Wharton bawa Crystal Palace juara Conference League 2025/2026. (Crystal Palace)

JawaPos.com - Adam Wharton ceritakan perjuangannya untuk membawa Crystal Palace meraih juara Liga Conference setelah mengalahkan Rayo Vallecano di laga final. Pertandingan yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Red Bull Arena, Kamis (28/5).

Sebelum laga final, Adam Wharton diragukan tampil karena pergelangan kakinya bengkak. Meski akhirnya bisa bermain, dia sempat merasakan ketidaknyamanan saat menendang bola.

"Ada banyak keraguan [apakah saya akan bermain]. Kaki saya seperti berada di dalam kotak es selama beberapa hari terakhir. Saya tidak bisa menembak dengan sempurna, jadi bahkan tembakan saya pun tidak terlalu nyaman, tetapi saya tidak akan melewatkan final hanya karena pergelangan kaki yang sedikit bengkak," kata Adam Wharton saat jumpa pers yang dikutip laman resmi UEFA, Kamis (28/5).

Gol semata wayang yang dicetak oleh Jean-Philippe Mateta juga berkat tendangan keras dari Adam Wharton. Menurutnya, itu adalah tendangan yang bagus dari dirinya.

"Saya lebih dulu mencari umpan. Saya tidak terlalu sering menembak. Saya melihat Daniel Munoz di tiang belakang dan saya akan mengoper bola kepadanya. Saya cukup dekat untuk menembak dan untungnya bola langsung menuju JP (Mateta), jadi itu tembakan yang bagus!" ujar Adam Wharton.

Mengenai jalannya pertandingan, gelandang 22 tahun tersebut menyebut Rayo Vallecano adalah lawan yang sulit. Selain itu, Adam Wharton sebenarnya ingin Crystal Palace mencetak lebih banyak gol di laga final.

"Kami tahu mereka akan sulit dikalahkan. Mereka adalah tim yang sangat terlatih: mereka bekerja keras dan merupakan salah satu tim paling intens di Spanyol. Awal pertandingan agak hati-hati, seperti yang selalu terjadi di final, tetapi kami semakin menguasainya. Seharusnya kami mencetak lebih banyak gol dan mempermudah kemenangan, tetapi kami berhasil menyelesaikan tugas," terang Wharton.

Merayakan gelar Conference League, merupakan penebusan Adam Wharton yang tidak bisa merayakan trofi Piala FA tahun lalu. Saat ini, dia sangat senang bisa meraih gelar Eropa pertama bagi timnya itu.

"Saya melewatkan perayaan Piala FA tahun lalu, jadi saya pasti akan menebusnya tahun ini. Saya tidak bisa mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata, ini luar biasa. Anda bisa melihat apa artinya bagi London selatan dan para penggemar, ini luar biasa," pungkas Adam Wharton.

