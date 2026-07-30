Resmi! Wrexham Rekrut Danny Imray dari Crystal Palace Demi Ambisi Promosi ke Premier League

JawaPos.com - Wrexham resmi rekrut Danny Imray dari Crystal Palace pada Rabu (29/7). Imray menjadi rekrutan pertama klub asal Wales itu pada bursa transfer musim panas ini. Dalam pernyataan resminya, Wrexham mengonfirmasi bahwa pemain berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi empat tahun.

Meski nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, sumber yang dikutip ESPN menyebutkan bahwa biaya kepindahan Imray berada di kisaran GBP 5 juta atau sekitar Rp 120 miliar. Kedatangan Imray diharapkan mampu memperkuat ambisi Wrexham untuk meraih promosi ke Premier League.

Pasalnya, setelah mencatatkan tiga promosi beruntun dari National League ke Championship, Wrexham harus puas finis di pringkat ketujuh dan gagal melaju ke babak playoff pada musim lalu. Imray sendiri sudah tidak asing dengan kasta kedua liga Inggris setelah sebelumnya menjalani masa peminjaman bersama West Bromwich Albion pada musim 2025/2026.

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Bersama West Bromwich Albion, Imray tampil dalam 17 pertandingan, mencetak satu gol ke gawang Watford, serta menyumbangkan dua asis. Penampilannya juga membantu West Brom mencatatkan 10 laga tanpa kekalahan dan keluar dari ancaman degradasi.

Pemain yang mengawali kariernya di Chelmsford City itu telah menunjukkan perkembangan pesat sejak usia muda. Imray menjalani debut senior di usia 16 tahun di National League South, sebelum direkrut Crystal Palace setahun kemudian. Bersama tim pengembangan Crystal Palace, Imray sempat tampil dalam lima laga EFL Trophy, serta menjalani masa peminjaman di sejumlah klub seperti Bromley, Blackpool, dan kembali ke Chelmsford.

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Dalam pernyataannya setelah resmi bergabung, Imray mengaku terkesan dengan perkembangan Wrexham. “Yang paling utama, saya melihat klub ini sedang berada dalam jalur yang sangat positif. Semua hal tentang klub ini, termasuk apa yang terjadi di balik layar, sangat menarik,” ujarnya dikutip dari situs resmi klub. Imray pun langsung bergabung dalam tur pramusim Wrexham di Amerika Serikat meski belum masuk dalam daftar starting XI. Dalam agenda tersebut, Wrexham menghadapi Liverpool di Yankee Stadium, New York pada Kamis (30/7).