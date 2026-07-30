Milos Kerkez Ungkap Alasan Andoni Iraola Jadi Sosok Tepat Tangani Liverpool

Potret Milos Kerkez dan Andoni Iraola saat pramusim Liverpool. (Dok Liverpool FC)

JawaPos.com – Tak banyak pemain Liverpool yang mengenal Andoni Iraola sedalam Milos Kerkez. Bek kiri asal Hungaria itu pernah bekerja sama dengan pelatih asal Spanyol tersebut selama dua musim di Bournemouth sebelum keduanya kembali bereuni di Anfield.

Kolaborasi mereka di Bournemouth menjadi salah satu alasan Liverpool merekrut Kerkez pada awal musim lalu dengan nilai transfer sekitar GBP 40 juta. Kini, setelah Iraola resmi ditunjuk sebagai pelatih baru The Reds, keduanya kembali dipersatukan untuk memulai babak baru di Merseyside.

Musim debut Kerkez bersama Liverpool memang belum berjalan sesuai harapan. Di bawah asuhan Arne Slot, bek berusia 22 tahun itu tampil dalam 48 pertandingan, tetapi hanya menyumbang dua gol dan dua assist.

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Meski demikian, Kerkez optimistis kehadiran Iraola akan membawa perubahan positif, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh skuad Liverpool.

"Saya benar-benar senang bisa bekerja sama dengannya lagi. Dia banyak membantu perkembangan saya selama dua tahun kami bersama," ujar Kerkez.

"Saya tentu senang untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk tim. Semua orang tahu seperti apa sepak bola yang dia mainkan. Menurut saya, dia adalah sosok yang sangat cocok untuk Liverpool."

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Menurut Kerkez, ciri khas utama Iraola adalah intensitas permainan yang sangat tinggi. Mantan pelatih Bournemouth itu tidak ragu meminta para pemain melakukan pressing agresif dan bermain satu lawan satu di seluruh lapangan.