Milos Kerkez Ungkap Alasan Andoni Iraola Jadi Sosok Tepat Tangani Liverpool

JawaPos.com – Tak banyak pemain Liverpool yang mengenal Andoni Iraola sedalam Milos Kerkez. Bek kiri asal Hungaria itu pernah bekerja sama dengan pelatih asal Spanyol tersebut selama dua musim di Bournemouth sebelum keduanya kembali bereuni di Anfield.
Kolaborasi mereka di Bournemouth menjadi salah satu alasan Liverpool merekrut Kerkez pada awal musim lalu dengan nilai transfer sekitar GBP 40 juta. Kini, setelah Iraola resmi ditunjuk sebagai pelatih baru The Reds, keduanya kembali dipersatukan untuk memulai babak baru di Merseyside.
Musim debut Kerkez bersama Liverpool memang belum berjalan sesuai harapan. Di bawah asuhan Arne Slot, bek berusia 22 tahun itu tampil dalam 48 pertandingan, tetapi hanya menyumbang dua gol dan dua assist.
Meski demikian, Kerkez optimistis kehadiran Iraola akan membawa perubahan positif, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh skuad Liverpool.
"Saya benar-benar senang bisa bekerja sama dengannya lagi. Dia banyak membantu perkembangan saya selama dua tahun kami bersama," ujar Kerkez.
"Saya tentu senang untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk tim. Semua orang tahu seperti apa sepak bola yang dia mainkan. Menurut saya, dia adalah sosok yang sangat cocok untuk Liverpool."
Menurut Kerkez, ciri khas utama Iraola adalah intensitas permainan yang sangat tinggi. Mantan pelatih Bournemouth itu tidak ragu meminta para pemain melakukan pressing agresif dan bermain satu lawan satu di seluruh lapangan.
"Permainannya sangat mengandalkan intensitas. Dia tidak takut meminta pemain bermain satu lawan satu di seluruh lapangan, melakukan pressing tinggi, dan terus menyerang," jelasnya.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!