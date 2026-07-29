Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Kamis, 30 Juli 2026 | 02.51 WIB

Liverpool Andalkan Ryan Gravenberch untuk Memimpin Kebangkitan Tim Bersama Andoni Iraola

Andoni Iraola (Bein Sports) - Image

Andoni Iraola (Bein Sports)

JawaPos.com – Liverpool memasuki musim 2026–2027 dengan tekad bangkit setelah menjalani musim yang mengecewakan.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (29/7), Klub kini memulai era baru di bawah arahan Andoni Iraola yang menggantikan Arne Slot sebagai pelatih kepala.

Kemenangan 4-2 atas Sunderland pada laga pramusim menjadi awal positif bagi perjalanan The Reds di bawah kepemimpinan pelatih asal Spanyol tersebut.

Di tengah perubahan tersebut, Ryan Gravenberch bertekad mengambil peran yang lebih besar di dalam skuad. Gelandang asal Belanda itu menyatakan ingin menjadi sosok pemimpin setelah memasuki musim keempatnya bersama Liverpool.

Penampilan konsisten sepanjang musim lalu menjadikan Gravenberch sebagai salah satu pemain yang diharapkan mampu membawa stabilitas di lini tengah.

Liverpool menutup musim 2025–2026 di posisi kelima klasemen Premier League dengan raihan 60 poin. Hasil tersebut memaksa klub bekerja lebih keras untuk kembali bersaing memperebutkan gelar pada musim baru.

Gravenberch menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi tinggi untuk memperbaiki performa setelah kegagalan musim lalu.

Kepemimpinan Iraola dan perkembangan Gravenberch menjadi bagian penting dalam proyek kebangkitan Liverpool. Klub berharap kombinasi strategi pelatih baru dan kontribusi para pemain inti mampu mengembalikan identitas kompetitif The Reds.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
6 Wonderkid Liverpool yang Diprediksi Bersinar di Era Andoni Iraola - Image
Sepak Bola Dunia

6 Wonderkid Liverpool yang Diprediksi Bersinar di Era Andoni Iraola

Rabu, 29 Juli 2026 | 12.07 WIB

Bradley Barcola Putuskan Tak Perpanjang Kontrak dengan PSG dan Buka Peluang Gabung Liverpool - Image
Sepak Bola Dunia

Bradley Barcola Putuskan Tak Perpanjang Kontrak dengan PSG dan Buka Peluang Gabung Liverpool

Rabu, 29 Juli 2026 | 02.24 WIB

Jeff Bezos dan Pendiri Facebook Eduardo Saverin Masuk Radar Investor Baru Liverpool, FSG Akui Ada Pendekatan - Image
Sepak Bola Dunia

Jeff Bezos dan Pendiri Facebook Eduardo Saverin Masuk Radar Investor Baru Liverpool, FSG Akui Ada Pendekatan

Selasa, 28 Juli 2026 | 15.18 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore