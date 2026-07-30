Enam Wonderkid Real Madrid yang Berpeluang Bersinar di Era Jose Mourinho Musim 2026/2027

JawaPos.com – Real Madrid memasuki babak baru menjelang musim 2026/2027. Terpilihnya kembali Florentino Perez sebagai presiden serta penunjukan Jose Mourinho sebagai pelatih kepala menandai dimulainya era baru di Santiago Bernabeu.

Los Blancos juga mulai membangun ulang skuad setelah performa yang menurun dalam dua musim terakhir. Sejauh ini, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, dan Denzel Dumfries telah didatangkan untuk memperkuat tim.

Meski aktivitas transfer diperkirakan masih berlanjut, perubahan di tubuh Madrid juga membuka peluang bagi para pemain muda untuk menembus skuad utama. Dilansir dari Sports Illustrated, berikut enam wonderkid Real Madrid yang berpotensi bersinar pada musim 2026/2027.

Diego Aguado Diego Aguado menjalani tahun yang luar biasa. Bek berusia 19 tahun itu menjadi penentu kemenangan Real Madrid U-19 lewat eksekusi penalti di final UEFA Youth League pada April, sebelum tampil impresif membawa Spanyol menjuarai Euro U-19.

Surat kabar MARCA bahkan menyebut Aguado sebagai "bek terbaik di generasinya". Kemampuannya bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri membuatnya menjadi aset berharga bagi Mourinho.

Aguado telah melakoni debut bersama tim utama pada Januari 2025 saat Madrid mengalahkan Minera di Copa del Rey. Dengan kaki kiri dominan, kecepatan, serta ketenangan saat menguasai bola, lulusan La Fabrica ini berpeluang menjadi pelapis penting jika tidak dipinjamkan musim ini.

Jesus Fortea Jesus Fortea juga mencuri perhatian setelah tampil gemilang bersama Spanyol di Euro U-19. Bek kanan berusia 19 tahun itu bergabung dengan akademi Real Madrid dari Atletico Madrid pada 2022 dan terus menunjukkan perkembangan pesat.

Sebelum kedatangan Denzel Dumfries, Fortea bahkan sempat disebut layak menjadi solusi internal di sektor bek kanan. Kini persaingannya memang semakin berat karena harus bersaing dengan Dumfries dan Trent Alexander-Arnold.

Meski begitu, Fortea memiliki keunggulan dalam aspek bertahan. Karakter tersebut dinilai sesuai dengan gaya permainan Mourinho sehingga ia berpotensi menjadi opsi rotasi sepanjang musim.