Enam Wonderkid Real Madrid yang Berpeluang Bersinar di Era Jose Mourinho Musim 2026/2027

Diego Aguado, wonderkid Real Madrid. (Kristian Sikie/UEFA)
JawaPos.com – Real Madrid memasuki babak baru menjelang musim 2026/2027. Terpilihnya kembali Florentino Perez sebagai presiden serta penunjukan Jose Mourinho sebagai pelatih kepala menandai dimulainya era baru di Santiago Bernabeu.
Los Blancos juga mulai membangun ulang skuad setelah performa yang menurun dalam dua musim terakhir. Sejauh ini, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, dan Denzel Dumfries telah didatangkan untuk memperkuat tim.
Meski aktivitas transfer diperkirakan masih berlanjut, perubahan di tubuh Madrid juga membuka peluang bagi para pemain muda untuk menembus skuad utama. Dilansir dari Sports Illustrated, berikut enam wonderkid Real Madrid yang berpotensi bersinar pada musim 2026/2027.
Baca Juga:Denzel Dumfries Bicara Soal Hari Pertamanya di Real Madrid: Sangat Bangga dan Senang Berada di Sini
Diego Aguado menjalani tahun yang luar biasa. Bek berusia 19 tahun itu menjadi penentu kemenangan Real Madrid U-19 lewat eksekusi penalti di final UEFA Youth League pada April, sebelum tampil impresif membawa Spanyol menjuarai Euro U-19.
Surat kabar MARCA bahkan menyebut Aguado sebagai "bek terbaik di generasinya". Kemampuannya bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri membuatnya menjadi aset berharga bagi Mourinho.
Aguado telah melakoni debut bersama tim utama pada Januari 2025 saat Madrid mengalahkan Minera di Copa del Rey. Dengan kaki kiri dominan, kecepatan, serta ketenangan saat menguasai bola, lulusan La Fabrica ini berpeluang menjadi pelapis penting jika tidak dipinjamkan musim ini.
Jesus Fortea juga mencuri perhatian setelah tampil gemilang bersama Spanyol di Euro U-19. Bek kanan berusia 19 tahun itu bergabung dengan akademi Real Madrid dari Atletico Madrid pada 2022 dan terus menunjukkan perkembangan pesat.
Sebelum kedatangan Denzel Dumfries, Fortea bahkan sempat disebut layak menjadi solusi internal di sektor bek kanan. Kini persaingannya memang semakin berat karena harus bersaing dengan Dumfries dan Trent Alexander-Arnold.
Meski begitu, Fortea memiliki keunggulan dalam aspek bertahan. Karakter tersebut dinilai sesuai dengan gaya permainan Mourinho sehingga ia berpotensi menjadi opsi rotasi sepanjang musim.
Baca Juga:Transfer Yan Diomande ke Real Madrid Makin Dekat, Tanda-Tanda Kepergian dari Leipzig Terungkap
Thiago Pitarch mendapat kesempatan promosi ke tim utama pada penghujung musim lalu ketika Madrid masih ditangani Alvaro Arbeloa sebagai pelatih interim.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!