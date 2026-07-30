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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 30 Juli 2026 | 13.50 WIB

Denzel Dumfries Bicara Soal Hari Pertamanya di Real Madrid: Sangat Bangga dan Senang Berada di Sini

Denzel Dumfries. (Dok. Instagram/@ddumfries2) - Image

Denzel Dumfries. (Dok. Instagram/@ddumfries2)

JawaPos.com - Denzel Dumfries resmi memulai petualangan barunya bersama Real Madrid. Bek kanan asal Belanda itu menjalani sesi latihan pertamanya bersama skuad utama pada Selasa dan mulai beradaptasi dengan metode latihan yang diterapkan pelatih José Mourinho.

Sehari sebelumnya, Dumfries sudah lebih dulu mengunjungi pusat latihan Valdebebas untuk bertemu rekan-rekan barunya serta berbincang singkat dengan Mourinho. Kini, ia resmi memulai rutinitas sebagai pemain Los Blancos.

Mengawali Hari dengan Tes Medis

Sebelum turun ke lapangan, Dumfries menjalani pemeriksaan medis rutin yang menjadi prosedur standar bagi setiap pemain.

Setelah menyelesaikan tes tersebut tanpa kendala, pemain timnas Belanda itu menyempatkan diri menyapa para suporter yang telah menunggu di luar kompleks latihan. Ia melayani permintaan tanda tangan dan berfoto bersama penggemar sebelum bergabung dengan rekan-rekan setimnya.

Dalam sesi latihan perdana, Dumfries mengikuti program gabungan berupa latihan di gym dan latihan dengan bola sebagai bagian dari persiapan pramusim.

Terpesona dengan Fasilitas Valdebebas

Melansir situs resmi Real Madrid usai latihan, Dumfries mengungkapkan kesan pertamanya sebagai pemain Real Madrid.

“Setelah sesi latihan pertama, saya merasa hebat. Setelah liburan, saya senang bisa memulai. Suatu kehormatan berada di sini.”

Ia juga mengaku terkesan dengan fasilitas latihan milik Real Madrid.

“Fasilitasnya luar biasa. Sangat besar. Anda bisa tersesat dengan sangat cepat. Mereka membantu saya untuk mengetahui di mana letak semuanya.”

Editor: Banu Adikara
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