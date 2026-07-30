Denzel Dumfries Bicara Soal Hari Pertamanya di Real Madrid: Sangat Bangga dan Senang Berada di Sini

Denzel Dumfries. (Dok. Instagram/@ddumfries2)
JawaPos.com - Denzel Dumfries resmi memulai petualangan barunya bersama Real Madrid. Bek kanan asal Belanda itu menjalani sesi latihan pertamanya bersama skuad utama pada Selasa dan mulai beradaptasi dengan metode latihan yang diterapkan pelatih José Mourinho.
Sehari sebelumnya, Dumfries sudah lebih dulu mengunjungi pusat latihan Valdebebas untuk bertemu rekan-rekan barunya serta berbincang singkat dengan Mourinho. Kini, ia resmi memulai rutinitas sebagai pemain Los Blancos.
Sebelum turun ke lapangan, Dumfries menjalani pemeriksaan medis rutin yang menjadi prosedur standar bagi setiap pemain.
Setelah menyelesaikan tes tersebut tanpa kendala, pemain timnas Belanda itu menyempatkan diri menyapa para suporter yang telah menunggu di luar kompleks latihan. Ia melayani permintaan tanda tangan dan berfoto bersama penggemar sebelum bergabung dengan rekan-rekan setimnya.
Dalam sesi latihan perdana, Dumfries mengikuti program gabungan berupa latihan di gym dan latihan dengan bola sebagai bagian dari persiapan pramusim.
Baca Juga:Transfer Yan Diomande ke Real Madrid Makin Dekat, Tanda-Tanda Kepergian dari Leipzig Terungkap
Melansir situs resmi Real Madrid usai latihan, Dumfries mengungkapkan kesan pertamanya sebagai pemain Real Madrid.
“Setelah sesi latihan pertama, saya merasa hebat. Setelah liburan, saya senang bisa memulai. Suatu kehormatan berada di sini.”
Ia juga mengaku terkesan dengan fasilitas latihan milik Real Madrid.
“Fasilitasnya luar biasa. Sangat besar. Anda bisa tersesat dengan sangat cepat. Mereka membantu saya untuk mengetahui di mana letak semuanya.”
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!