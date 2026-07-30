Franco Mastantuono Ingin Pulang ke River Plate, Real Madrid Punya Rencana Berbeda

Pemain muda Real Madrid Franco Mastantuono kemungkinan bakal dipinjamkan demi menit bermain. (Dok. Real)
JawaPos.com - Masa depan Franco Mastantuono kembali menjadi perbincangan. Wonderkid asal Argentina itu dikabarkan ingin pulang ke klub lamanya, River Plate, dengan status pinjaman demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak.
Namun, keinginan sang pemain tampaknya tidak sejalan dengan rencana Real Madrid. Los Blancos memiliki pandangan berbeda mengenai langkah terbaik untuk perkembangan salah satu aset muda mereka tersebut.
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Mastantuono bergabung dengan Real Madrid dari River Plate pada musim panas lalu dan sempat menunjukkan awal yang menjanjikan. Meski performanya sempat menurun setelah itu, manajemen klub tetap menaruh kepercayaan besar terhadap potensinya.
Karena itulah, Real Madrid menolak gagasan meminjamkannya kembali ke River Plate. Klub meyakini perkembangan sang pemain akan jauh lebih maksimal jika tetap berada di Eropa.
Melansir Madrid Universal, menurut pandangan manajemen, bermain di kompetisi Eropa akan membantu Mastantuono beradaptasi dengan tuntutan taktik, intensitas pertandingan, dan level persaingan yang nantinya akan ia hadapi bersama tim utama di Santiago Bernabeu.
Sikap Real Madrid dinilai cukup masuk akal. Klub ingin Mastantuono terus berkembang di lingkungan sepak bola Eropa agar proses adaptasinya berlangsung lebih cepat sebelum benar-benar menjadi bagian penting dari skuad utama.
Selama pramusim di bawah arahan José Mourinho, pemain muda tersebut juga mulai menunjukkan perkembangan positif. Ia tampil percaya diri dan bahkan sukses mencetak gol dalam salah satu laga latihan Real Madrid.
Performa itu menjadi sinyal bahwa Mastantuono masih memiliki peluang besar untuk berkembang apabila mendapatkan kesempatan bermain secara konsisten.
Meski membuka peluang untuk meminjamkan Mastantuono, Real Madrid memiliki syarat yang jelas. Jika harus meninggalkan klub sementara waktu, tujuan peminjamannya harus tetap berada di Eropa.
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