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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 30 Juli 2026 | 13.12 WIB

Transfer Yan Diomande ke Real Madrid Makin Dekat, Tanda-Tanda Kepergian dari Leipzig Terungkap

Yan Diomande saat berseragam RB Leipzig. (Ulrik Pedersen/NurPhoto) - Image

Yan Diomande saat berseragam RB Leipzig. (Ulrik Pedersen/NurPhoto)

JawaPos.com - Saga transfer Yan Diomande menuju Real Madrid tampaknya tinggal menunggu waktu.

Sejumlah tanda semakin menguatkan bahwa penyerang muda asal Pantai Gading itu akan segera meninggalkan RB Leipzig untuk bergabung dengan raksasa La Liga tersebut.

Media Spanyol, MARCA, bahkan mengikuti aktivitas Diomande selama 24 jam terakhir di Leipzig.

Dari pengamatan langsung tersebut, proses kepindahan sang pemain dinilai sudah memasuki tahap akhir meski pengumuman resmi belum disampaikan kedua klub.

Di tengah derasnya rumor transfer, Diomande justru terlihat menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia tetap ramah kepada orang-orang yang ditemuinya dan tidak menunjukkan gestur sebagai pemain yang sedang menjadi sorotan bursa transfer musim panas Eropa.

Suasana Leipzig yang tenang disebut sangat cocok dengan karakter pemain berusia muda tersebut. Diomande masih dikenal sebagai sosok sederhana yang tak melupakan masa kecilnya bermain sepak bola di jalanan Abidjan, Pantai Gading.

Rumor kepindahan ke Real Madrid mulai berkembang sejak pekan lalu ketika Los Blancos dikabarkan mengajukan tawaran kepada RB Leipzig. Proposal pertama memang belum diterima, tetapi negosiasi antara kedua klub terus berlanjut hingga kini.

Diomande sendiri baru kembali ke Leipzig pada awal pekan setelah menikmati libur usai tampil di Piala Dunia.

Setibanya di Jerman, ia menjalani tes medis dan sempat mengikuti sebagian sesi latihan bersama rekan-rekan setimnya.

Editor: Banu Adikara
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