Jordan Henderson Resmi Tinggalkan Brentford Lebih Awal, Peluang Gabung Chelsea Semakin Terbuka

JawaPos.com - Gelandang Inggris Jordan Henderson resmi meninggalkan Brentford setelah kedua pihak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya lebih awal. Keputusan itu membuka peluang bagi Chelsea yang dikabarkan tertarik untuk merekrut mantan kapten Liverpool itu pada bursa transfer musim panas ini.

Henderson sebenarnya masih memiliki sisa kontrak satu tahun bersama Brentford. Namun, klub mengumumkan pada Rabu (29/7) bahwa kerja sama mereka telah berakhir lebih cepat dari jadwal. Kepergian pemain berusia 36 tahun itu merupakan sebagai hasil dari pembicaraan yang dilakukan setelah Henderson ikut memperkuat tim nasional Inggris di Piala Dunia 2026.

Henderson pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Brentford atas kesempatan yang diberikan usai diboyong gratis dari Ajax pada Juli 2025. Henderson sukses mengemas 34 penampilan bersama Brentford di semua ajang sepanjang musim 2025/2026. “Saya meninggalkan Brentford dengan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan klub, serta dukungan dan perhatian kepada saya dan keluarga sejak hari pertama,” ujar Henderson dikutip dari situs resmi klub.

Direktur sepak bola Brentford Phil Giles menjelaskan bahwa sejak awal, klub memang berencana untuk melakukan evaluasi bersama Henderson setelah gelaran Piala Dunia 2026. “Setelah pembicaraan itu, menjadi jelas bahwa Jordan ingin mencoba sesuatu yang berbeda di fase akhir kariernya. Kami sudah mengatakan sejak awal bahwa jika itu terjadi, kami tidak akan menghalanginya,” kata Giles.

Pelatih Brentford Keith Andrews juga menyebut keputusan itu sebagai langkah terbaik bagi kedua belah pihak. “Dengan mempertimbangkan ambisi Jordan dan kondisi skuad kami saat ini, kami merasa ini merupakan waktu yang tepat baginya untuk melanjutkan karier di tempat lain,” ujar Andrews.

Jordan Henderson mengawali karier profesionalnya bersama klub masa kecilnya, Sunderland, sebelum bergabung dengan Liverpool pada 2011 dan menjadikannya sebagai salah satu gelandang kunci dengan catatan 492 penampilan serta 33 gol. Henderson lalu dipercaya menggantikan Steven Gerrard sebagai kapten pada 2015 dan sukses mempersembahkan enam trofi utama, termasuk Liga Champions dan Premier League.

Setelah meninggalkan Liverpool pada 2023, Henderson sempat melanjutkan kariernya bersama Al-Ettifaq dan Ajax, sebelum kembali ke Inggris untuk memperkuat Brentford. Bersama Brentford, Henderson langsung tampil sejak pekan pembuka musim, mencatat kontribusi penting termasuk dua asis melawan Chelsea dan Manchester United, serta satu gol ke gawang Leeds United. Henderson juga tampil menghadapi Liverpool di laga penutup musim Premier League yang memastikan Brentford finis di peringkat kesembilan usai kembali dari cedera.