Terima Medali Perunggu Piala Dunia 2026, Jason Steele Diajak Naik Podium meski Tak Masuk Skuad Inggris 

JawaPos.com - Ada momen menyentuh saat skuad Inggris menerima medali perunggu Piala Dunia 2026 kemarin (19/7). Para pemain The Three Lions –julukan Inggris– mengajak Jason Steele untuk naik ke podium meski kiper Brighton & Hove Albion itu tidak masuk dalam daftar skuad (26 pemain).

Kapten sekaligus striker Harry Kane memanggil Steele ikut bergabung sebelum sesi foto di podium. Kiper berusia 35 tahun itu kemudian menerima medali dari gelandang bertahan Jordan Henderson. Sepanjang turnamen, Steele menjalani tugas sebagai kiper pendamping di sesi latihan.