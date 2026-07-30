Real Madrid Bidik Bart Verbruggen, Kiper Brighton Disiapkan Gantikan Thibaut Courtois

JawaPos.com - Real Madrid mulai menyusun langkah jangka panjang untuk menjaga kualitas di bawah mistar gawang.

Meski Thibaut Courtois masih menjadi pilihan utama dan tampil konsisten, manajemen Los Blancos dikabarkan telah menyiapkan rencana mencari penerus kiper asal Belgia tersebut pada bursa transfer musim panas 2027.

Langkah itu diambil sebagai bagian dari strategi regenerasi skuad. Courtois yang kini berusia 34 tahun masih menunjukkan performa kelas dunia, tetapi Real Madrid tak ingin terlambat mempersiapkan sosok yang mampu mengisi posisi penting tersebut di masa depan.

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Perencanaan itu juga dipengaruhi oleh kabar hengkangnya kiper muda akademi, Fran González, yang disebut akan melanjutkan karier bersama Sevilla.

Kepergian pemain yang sempat diproyeksikan menjadi penjaga gawang masa depan membuat tim pencari bakat Madrid mulai memperluas pemantauan ke berbagai negara.

Meski demikian, Real Madrid dipastikan tidak akan mendatangkan kiper baru pada bursa transfer musim panas tahun ini. Prioritas klub masih tertuju pada penguatan di sektor lain yang dianggap lebih mendesak untuk menghadapi musim kompetisi mendatang.

Situasi tersebut membuat posisi penjaga gawang masih dianggap aman. Selain Courtois, Madrid masih memiliki Andriy Lunin yang beberapa kali mampu tampil solid ketika dipercaya menggantikan sang kiper utama.

Penampilan Lunin dalam sejumlah pertandingan penting menjadi alasan manajemen tetap percaya terhadap kedalaman skuad saat ini.