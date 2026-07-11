Thibaut Courtois Ungkap Penyebab Harus Diganti saat Timnas Belgia Tumbang dari Spanyol di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Thibaut Courtois menceritakan penyebab dirinya memutuskan untuk diganti pada menit ke-71 saat timnas Belgia kalah dari Spanyol di perempat final Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di SoFi Stadium, Sabtu (11/7).

Cedera pada bagian paha menjadi penyebab Thibaut Courtois harus diganti di menit ke-71 yang membuatnya tidak bisa menendang bola jauh. Dia sangat menyayangkan hal tersebut karena skor sedang imbang 1-1.

"Sangat disayangkan harus keluar lapangan. Itu pertandingan yang istimewa. Saya merasa baik. Saya menendang bola keluar lapangan dua kali. Pada tendangan kedua, saya merasakan sedikit lebih banyak nyeri di otot paha depan saya. Saya mengumumkan bahwa saya tidak bisa lagi menendang bola jauh," kata Thibaut Courtois yang dikutip dari HLN, Sabtu (11/7).

Kiper Real Madrid tersebut sebenarnya ingin memaksakan diri untuk terus bermain. Namun, Rudi Garcia ingin melihat Courtois berada dalam kondisi fit jika ingin melanjutkan permainan.

"Saya sebenarnya bisa saja tetap menjadi penjaga gawang. Tetapi pelatih memberi tahu saya bahwa dia akan mengganti saya jika saya merasa tidak dalam kondisi 100 persen. Saya ingin terus bermain di posisi itu, tetapi dia memilih untuk mengganti saya. Itu bukan masalah: tim adalah yang utama," jelas Courtois.

Di sisi lain, dukungan diberikan Courtois kepada Senne Lammens yang melakukan blunder dan berakibat gol Mikel Merino. Dia tetap memuji pemain Manchester United tersebut sebagai kiper yang hebat.

"Sangat disayangkan Senne (Lammens, red.) tidak bisa menangkap bola itu. Kami menghampirinya setelah pertandingan untuk memeluknya. Senne adalah penjaga gawang yang luar biasa. Ini memang berat, tetapi momen seperti ini membuat kita lebih kuat," puji Courtois.

Kiper 34 tahun itu juga bangga dengan kemampuan timnas Belgia yang bisa membobol gawang Spanyol di Piala Dunia 2026. "Kita bisa berbangga. Kita adalah satu-satunya tim yang berhasil mencetak gol melawan Spanyol, salah satu tim favorit terkuat," pungkas Thibaut Courtois.