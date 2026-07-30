Alasan Real Madrid Yakin Yan Diomande Layak Dihargai 120 Juta Euro

JawaPos.com - Real Madrid tampaknya semakin dekat mengamankan salah satu transfer terbesar mereka pada musim panas ini. Los Blancos dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Yan Diomande dan RB Leipzig, sehingga hanya tinggal menyelesaikan detail akhir sebelum transfer resmi diumumkan.

Jika kesepakatan itu benar-benar terwujud, Diomande akan menjadi solusi untuk salah satu titik lemah Real Madrid dalam beberapa musim terakhir, yakni posisi sayap kanan.

Namun, nilai transfer yang diperkirakan mencapai €120 juta memunculkan pertanyaan. Apakah pemain berusia 20 tahun itu benar-benar layak dihargai semahal itu?

Mengulang Formula Sukses Jude Bellingham Melansir Siempre Madrid, Real Madrid ternyata memiliki alasan kuat di balik keputusan tersebut. Manajemen klub melihat transfer Diomande sebagai investasi jangka panjang yang mirip dengan perekrutan Jude Bellingham pada 2023.

Saat didatangkan dari Borussia Dortmund, Bellingham juga ditebus dengan nilai lebih dari €100 juta ketika usianya masih sangat muda. Banyak pihak kala itu mempertanyakan harga tersebut.

Namun, hanya dalam satu musim, nilai pasar Bellingham melonjak drastis hingga menyentuh €180 juta berkat penampilan impresifnya bersama Real Madrid. Meski sempat mengalami penurunan, performa apiknya di Piala Dunia kembali mendongkrak valuasinya hingga kini berada di kisaran €160 juta.

Pengalaman itu membuat Real Madrid semakin percaya diri mengambil langkah serupa terhadap Diomande.

Potensi Lebih Penting daripada Harga Saat Ini Secara nilai pasar, Diomande memang masih berada di angka sekitar €90 juta. Artinya, Real Madrid harus membayar jauh di atas valuasi tersebut.