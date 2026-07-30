Siapa Pengganti Rodri Jika Hengkang ke Real Madrid? Ini Opsi Manchester City

JawaPos.com - Rumor kepindahan Rodri ke Real Madrid semakin menguat. Los Blancos disebut ingin mempercepat perekrutan sang gelandang, meski sebelumnya berencana menunggunya hingga kontraknya habis tahun depan.

Bagi Manchester City, kehilangan pemain berusia 30 tahun itu jelas akan menjadi pukulan telak. Namun, jika transfer benar-benar terjadi, klub diyakini sudah memiliki beberapa skenario untuk meminimalkan dampaknya.

Rodri Sulit Digantikan Selama beberapa musim terakhir, Rodri bukan sekadar gelandang bertahan. Ia adalah pusat permainan Manchester City.

Kemampuannya mengatur tempo, mendistribusikan bola, membaca permainan, hingga keluar dari tekanan lawan membuatnya menjadi sosok yang nyaris tak tergantikan. Tak heran Pep Guardiola pernah menyebutnya sebagai "gelandang terbaik di dunia sejauh ini."

Performa City juga menjadi bukti. Saat Rodri mengalami cedera dalam dua musim terakhir, performa tim ikut menurun dan mereka gagal mempertahankan gelar Liga Premier. Karena itu, mencari pengganti dengan kualitas yang benar-benar setara hampir mustahil dilakukan.

Elliot Anderson Jadi Pewaris Jangka Panjang Melansir Sky Sports, Manchester City sebenarnya sudah mengantisipasi kemungkinan ini dengan merekrut Elliot Anderson dari Nottingham Forest dalam transfer yang memecahkan rekor klub.

Meski belum memiliki kemampuan mengendalikan permainan seperti Rodri, Anderson dinilai mempunyai fondasi yang tepat untuk berkembang.

Sebagai gelandang box-to-box, pemain berusia 23 tahun itu memiliki mobilitas tinggi, etos kerja luar biasa, dan kemampuan membawa bola yang cocok dengan gaya bermain City.