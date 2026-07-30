Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 30 Juli 2026 | 12.03 WIB

Siapa Pengganti Rodri Jika Hengkang ke Real Madrid? Ini Opsi Manchester City

Rodri (Bein Sports) - Image

Rodri (Bein Sports)

JawaPos.com - Rumor kepindahan Rodri ke Real Madrid semakin menguat. Los Blancos disebut ingin mempercepat perekrutan sang gelandang, meski sebelumnya berencana menunggunya hingga kontraknya habis tahun depan.

Bagi Manchester City, kehilangan pemain berusia 30 tahun itu jelas akan menjadi pukulan telak. Namun, jika transfer benar-benar terjadi, klub diyakini sudah memiliki beberapa skenario untuk meminimalkan dampaknya.

Rodri Sulit Digantikan

Selama beberapa musim terakhir, Rodri bukan sekadar gelandang bertahan. Ia adalah pusat permainan Manchester City.

Kemampuannya mengatur tempo, mendistribusikan bola, membaca permainan, hingga keluar dari tekanan lawan membuatnya menjadi sosok yang nyaris tak tergantikan. Tak heran Pep Guardiola pernah menyebutnya sebagai "gelandang terbaik di dunia sejauh ini."

Performa City juga menjadi bukti. Saat Rodri mengalami cedera dalam dua musim terakhir, performa tim ikut menurun dan mereka gagal mempertahankan gelar Liga Premier. Karena itu, mencari pengganti dengan kualitas yang benar-benar setara hampir mustahil dilakukan.

Elliot Anderson Jadi Pewaris Jangka Panjang

Melansir Sky Sports, Manchester City sebenarnya sudah mengantisipasi kemungkinan ini dengan merekrut Elliot Anderson dari Nottingham Forest dalam transfer yang memecahkan rekor klub.

Meski belum memiliki kemampuan mengendalikan permainan seperti Rodri, Anderson dinilai mempunyai fondasi yang tepat untuk berkembang.

Sebagai gelandang box-to-box, pemain berusia 23 tahun itu memiliki mobilitas tinggi, etos kerja luar biasa, dan kemampuan membawa bola yang cocok dengan gaya bermain City.

Tantangan terbesarnya adalah meningkatkan kualitas umpan progresif dan distribusi bola agar bisa mendekati pengaruh Rodri dalam membangun serangan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Real Madrid Pecahkan Rekor Finansial Dunia Berkat Pendapatan Bersejarah dan Kesuksesan Komersial - Image
Sepak Bola Dunia

Real Madrid Pecahkan Rekor Finansial Dunia Berkat Pendapatan Bersejarah dan Kesuksesan Komersial

Kamis, 30 Juli 2026 | 04.28 WIB

Penjualan Pemain Menjadi Kunci Real Madrid Melanjutkan Perburuan Target Baru pada Bursa Transfer - Image
Sepak Bola Dunia

Penjualan Pemain Menjadi Kunci Real Madrid Melanjutkan Perburuan Target Baru pada Bursa Transfer

Kamis, 30 Juli 2026 | 03.11 WIB

6 Pemain Real Madrid Ini Wajib Bersinar di Pramusim demi Yakinkan Jose Mourinho - Image
Sepak Bola Dunia

6 Pemain Real Madrid Ini Wajib Bersinar di Pramusim demi Yakinkan Jose Mourinho

Kamis, 30 Juli 2026 | 01.00 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

5

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

6

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

7

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

8

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

9

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

10

Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore