Keputusan Chelsea Memainkan Pemain Uji Coba Warnai Kemenangan Perdana Xabi Alonso dalam Pertandingan Pramusim

JawaPos.com – Chelsea membuat keputusan tidak biasa dengan memainkan Dastan Satpayev yang masih berstatus pemain uji coba pada pertandingan perdana era Xabi Alonso.

Dilansir dari laman Four Four Four Two pada Rabu (29/7), Penyerang berusia 17 tahun asal Kazakhstan itu bahkan mencetak gol pembuka saat Chelsea mengalahkan Western Sydney Wanderers dengan skor 6-4 dalam laga pramusim di Sydney. Meski tampil bersama tim utama, Satpayev secara resmi belum terdaftar sebagai pemain Chelsea.

Status tersebut terjadi karena proses transfer Satpayev dari Kairat Almaty baru akan resmi setelah dirinya genap berusia 18 tahun pada 12 Agustus.

Sebelum bergabung secara permanen, Chelsea memanfaatkan aturan pemain uji coba internasional yang memungkinkan Satpayev tampil setelah memperoleh izin dari klub asal, orang tua, serta memenuhi persyaratan administrasi. Kondisi itu membuat Xabi Alonso tetap dapat membawanya dalam tur pramusim Australia dan Asia.

Satpayev membuka keunggulan Chelsea pada menit keenam setelah memanfaatkan umpan Ryan Kavuma-McQueen.

Pemain muda tersebut dikenal sebagai salah satu talenta menjanjikan Kazakhstan karena telah menjalani debut profesional pada usia 15 tahun dan tampil di Liga Champions saat berusia 16 tahun. Ia juga telah mencatatkan delapan penampilan bersama tim nasional senior Kazakhstan dan pernah mencetak gol ke gawang Belgia.

Kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers menjadi kemenangan perdana Xabi Alonso sebagai pelatih Chelsea. Selain gol Satpayev, Dario Essugo, Jamie Gittens, dan Joao Pedro yang mencetak tiga gol turut memastikan kemenangan The Blues.