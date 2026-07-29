Filip Jorgensen Selangkah Lagi Tinggalkan Chelsea, Strasbourg Dekati Kesepakatan

JawaPos.com - Kiper Chelsea Filip Jorgensen dikabarkan semakin dekat meninggalkan Stamford Bridge. Strasbourg disebut menjadi tujuan berikutnya bagi penjaga gawang asal Denmark tersebut pada bursa transfer musim panas.

Menurut laporan TEAMtalk, negosiasi antara Chelsea dan Strasbourg sudah memasuki tahap akhir. Kedua klub yang berada di bawah kepemilikan BlueCo itu optimistis kesepakatan dapat segera tercapai.

Laporan tersebut juga menyebut Jorgensen telah meninggalkan tur pramusim Chelsea untuk kembali ke Inggris guna menyelesaikan proses administrasi transfer.

"Penjaga gawang berusia 24 tahun itu telah meninggalkan tur pramusim The Blues dan kembali ke Inggris untuk menyelesaikan berbagai prosedur formalitas terkait transfer ini," tulis TEAMtalk.

Meski demikian, pembahasan mengenai rincian kontrak dan gaji masih menjadi salah satu aspek yang harus diselesaikan sebelum transfer diumumkan secara resmi.

Jorgensen disebut ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak setelah kesulitan menembus posisi kiper utama Chelsea.

Sejak didatangkan dari Villarreal pada 2024 dengan nilai transfer sekitar GBP 20,7 juta, ia lebih sering menjadi pelapis Robert Sanchez sehingga kesempatan tampil di Premier League cukup terbatas.

Situasi tersebut membuat Jorgensen ingin mencari klub yang dapat memberinya peran sebagai penjaga gawang utama, sekaligus meningkatkan peluang memperkuat tim nasional Denmark.

Di sisi lain, Chelsea dikabarkan tidak keberatan melepas sang pemain, baik melalui transfer permanen maupun peminjaman. Klub London itu juga telah memiliki kiper muda Belgia Mike Penders yang diproyeksikan menjadi bagian dari rencana jangka panjang.