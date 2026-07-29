Filip Jorgensen Selangkah Lagi Tinggalkan Chelsea, Strasbourg Dekati Kesepakatan

Filip Jorgensen dikabarkan semakin dekat meninggalkan Chelsea. Strasbourg disebut hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut kiper Denmark itu. (Dok. CFC)
JawaPos.com - Kiper Chelsea Filip Jorgensen dikabarkan semakin dekat meninggalkan Stamford Bridge. Strasbourg disebut menjadi tujuan berikutnya bagi penjaga gawang asal Denmark tersebut pada bursa transfer musim panas.
Menurut laporan TEAMtalk, negosiasi antara Chelsea dan Strasbourg sudah memasuki tahap akhir. Kedua klub yang berada di bawah kepemilikan BlueCo itu optimistis kesepakatan dapat segera tercapai.
Laporan tersebut juga menyebut Jorgensen telah meninggalkan tur pramusim Chelsea untuk kembali ke Inggris guna menyelesaikan proses administrasi transfer.
"Penjaga gawang berusia 24 tahun itu telah meninggalkan tur pramusim The Blues dan kembali ke Inggris untuk menyelesaikan berbagai prosedur formalitas terkait transfer ini," tulis TEAMtalk.
Meski demikian, pembahasan mengenai rincian kontrak dan gaji masih menjadi salah satu aspek yang harus diselesaikan sebelum transfer diumumkan secara resmi.
Jorgensen disebut ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak setelah kesulitan menembus posisi kiper utama Chelsea.
Sejak didatangkan dari Villarreal pada 2024 dengan nilai transfer sekitar GBP 20,7 juta, ia lebih sering menjadi pelapis Robert Sanchez sehingga kesempatan tampil di Premier League cukup terbatas.
Situasi tersebut membuat Jorgensen ingin mencari klub yang dapat memberinya peran sebagai penjaga gawang utama, sekaligus meningkatkan peluang memperkuat tim nasional Denmark.
Di sisi lain, Chelsea dikabarkan tidak keberatan melepas sang pemain, baik melalui transfer permanen maupun peminjaman. Klub London itu juga telah memiliki kiper muda Belgia Mike Penders yang diproyeksikan menjadi bagian dari rencana jangka panjang.
Bagi Strasbourg, kehadiran Jorgensen dinilai akan memperkuat sektor penjaga gawang sekaligus melanjutkan kerja sama erat kedua klub di bawah naungan BlueCo.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya