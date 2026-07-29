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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 29 Juli 2026 | 15.24 WIB

Chelsea Siap Lepas Liam Delap dan Emmanuel Emegha, Dua Rekrutan Mahal Tak Lagi Masuk Rencana Xabi Alonso

Pelatih Chelsea Xabi Alonso. (@xabialonso/Instagram). - Image

Pelatih Chelsea Xabi Alonso. (@xabialonso/Instagram).

JawaPos.com - Chelsea kembali menjadi sorotan pada bursa transfer musim panas 2026. Kali ini bukan karena kedatangan pemain anyar, melainkan kabar bahwa dua penyerang yang baru direkrut setahun lalu, Liam Delap dan Emmanuel Emegha, berpeluang meninggalkan Stamford Bridge jika ada tawaran yang dianggap sesuai.

Situasi tersebut menjadi salah satu dampak dari perubahan arah kebijakan klub sejak Xabi Alonso mengambil alih kursi pelatih. Manajer asal Spanyol itu dikabarkan mulai menyusun ulang komposisi skuad agar lebih sesuai dengan filosofi permainan yang ingin diterapkannya.

Menurut laporan jurnalis transfer Fabrizio Romano, Chelsea kini tidak lagi menganggap Delap maupun Emegha sebagai pemain yang tidak bisa dijual. Jika ada proposal menarik dalam beberapa pekan ke depan, klub siap mempertimbangkan opsi melepas keduanya.

Keputusan tersebut cukup mengejutkan. Pasalnya, Delap dan Emegha direkrut dengan total nilai transfer mencapai 51,5 juta poundsterling pada musim panas tahun lalu. Saat itu, keduanya diproyeksikan menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang Chelsea.

Namun, dinamika di dalam klub berubah sangat cepat. Setelah era Enzo Maresca berakhir, Chelsea sempat ditangani Liam Rosenior sebelum akhirnya menunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Pergantian pelatih membuat sejumlah pemain harus kembali bersaing untuk mendapatkan tempat di dalam skuad utama.

Liam Delap menjadi salah satu pemain yang belum mampu memenuhi ekspektasi. Penyerang muda asal Inggris itu sebenarnya sempat menjadi incaran Manchester United dan Newcastle United sebelum memilih bergabung dengan Chelsea.

Sayangnya, musim debutnya berjalan kurang mulus. Delap hanya mencetak dua gol dari 41 pertandingan di semua kompetisi, termasuk satu gol di Premier League. Cedera yang beberapa kali dialami juga membuat performanya sulit berkembang secara konsisten.

Dengan catatan tersebut, Chelsea mulai mempertimbangkan opsi lain untuk memperkuat lini depan. Apalagi Xabi Alonso disebut menginginkan penyerang yang lebih berpengalaman guna menyeimbangkan skuad yang saat ini didominasi pemain muda.

Sementara itu, Emmanuel Emegha juga berada dalam situasi yang tidak kalah menarik. Penyerang asal Belanda tersebut sebenarnya sudah mencapai kesepakatan transfer dengan Chelsea sejak musim panas tahun lalu. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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