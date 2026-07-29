Kepergian Paolo Maldini Munculkan 4 Skenario Baru bagi Masa Depan Federasi Sepak Bola Tim Nasional Italia

JawaPos.com – Pengunduran diri Paolo Maldini dari jabatan direktur teknik Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) memunculkan berbagai konsekuensi terhadap arah pembangunan tim nasional Italia.

Kepergian Maldini hanya beberapa hari setelah pengangkatannya membuat federasi kembali menghadapi ketidakpastian.

Berikut 4 kemungkinan yang dapat terjadi dalam Federasi Sepak Bola Tim Nasional Italia setelah kepergian Paolo Maldini, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (29/7).

1. Federasi Harus Menyusun Ulang Proyek Kebangkitan

Kepergian Maldini memaksa FIGC mengevaluasi kembali proyek pembangunan yang sebelumnya telah disusun. Federasi harus memulai proses pencarian arah baru untuk mengembalikan daya saing tim nasional Italia. Situasi ini berpotensi memperlambat program pembinaan yang telah direncanakan.

2. Pencarian Direktur Teknik Baru Semakin Sulit

Nama Giorgio Chiellini sempat muncul sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Maldini. Namun, mantan kapten tim nasional Italia itu menegaskan ingin tetap melanjutkan pekerjaannya bersama Juventus. Penolakan tersebut membuat FIGC harus mencari kandidat lain yang dinilai memiliki pengalaman dan kapasitas serupa.