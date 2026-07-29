Konflik Internal Federasi Italia Berujung Pengunduran Diri Paolo Maldini dan Leonardo

Paolo Maldini (Bein Sports)
JawaPos.com – Paolo Maldini dan Leonardo dilaporkan mengundurkan diri dari Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) hanya beberapa pekan setelah ditunjuk untuk memimpin proyek pembangunan kembali sepak bola nasional.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (29/7), Kabar tersebut menjadi pukulan besar bagi federasi yang tengah berupaya mengembalikan Italia ke jajaran elite sepak bola dunia.
Hingga kini, FIGC maupun kedua tokoh tersebut belum memberikan konfirmasi resmi mengenai laporan tersebut.
Pengunduran diri Maldini dan Leonardo disebut dipicu oleh perbedaan pandangan terkait penunjukan pelatih kepala tim nasional Italia. Keduanya diketahui mendukung Andrea Pirlo sebagai kandidat utama untuk menangani Azzurri.
Namun, pencalonan Pirlo dikabarkan batal setelah muncul kekhawatiran mengenai hubungan komersialnya dengan perusahaan taruhan asal Rusia, Fonbet.
Perselisihan tersebut disebut membuat proyek olahraga yang telah disusun Maldini dan Leonardo tidak dapat dilanjutkan.
Dalam pertemuan internal FIGC, para pejabat dilaporkan mengakui bahwa rencana pembangunan kembali sepak bola Italia harus dimulai dari awal. Federasi kini kembali dihadapkan pada tugas mencari sosok baru yang akan memimpin proyek tersebut.
Di tengah situasi yang belum menentu, sejumlah nama mulai muncul sebagai calon pengganti. Giorgio Chiellini disebut menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi direktur teknik, sedangkan Roberto Mancini dikabarkan berpeluang kembali menangani tim nasional Italia.
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