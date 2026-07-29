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Rizka Perdana Putra
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.23 WIB

Andrea Pirlo Batal Latih Timnas Italia, Paolo Maldini dan Leonardo Mundur dari FIGC

Andrea Pirlo batal menjadi pelatih Italia. Paolo Maldini dan Leonardo mundur dari FIGC, sementara Roberto Mancini kembali masuk radar. (Flashscore) - Image

Andrea Pirlo batal menjadi pelatih Italia. Paolo Maldini dan Leonardo mundur dari FIGC, sementara Roberto Mancini kembali masuk radar. (Flashscore)

JawaPos.com – Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) kembali gagal mendapatkan pelatih baru untuk tim nasional. Setelah sempat mencapai kesepakatan verbal dengan Andrea Pirlo, proses penunjukannya dibatalkan sehingga kursi allenatore Gli Azzurri kembali kosong.

Situasi tersebut membuat proses pencarian pelatih baru Italia semakin berlarut-larut. Dibandingkan negara-negara besar Eropa lain yang sudah memiliki pelatih baru, Italia justru kembali menghadapi kebuntuan.

Menurut berbagai laporan media Italia, status Pirlo sebagai duta global rumah judi Rusia, Fonbet, menjadi salah satu alasan yang membuat FIGC membatalkan proses penunjukannya.

Padahal, mantan gelandang AC Milan dan Juventus itu disebut telah mencapai kesepakatan verbal dengan federasi. Bahkan, proses pemutusan kontraknya bersama klub Uni Emirat Arab, United FC, juga sedang berjalan.

Keputusan tersebut memicu efek domino di tubuh federasi.

Paolo Maldini dan Leonardo yang dipercaya memimpin proses pencarian allenatore baru memilih mengundurkan diri dari jabatannya.

Keduanya sebelumnya telah mendekati sejumlah nama besar, mulai Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, hingga Andrea Pirlo.

Ancelotti masih terikat kontrak bersama tim nasional Brasil, sedangkan Guardiola memilih belum kembali melatih dan ingin fokus bersama keluarganya.

Pirlo kemudian dianggap sebagai kandidat paling realistis sebelum akhirnya batal ditunjuk.

Keputusan Maldini dan Leonardo mundur disayangkan sejumlah tokoh sepak bola Italia.

Editor: Hendra
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