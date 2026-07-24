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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.41 WIB

Robert Lewandowski Nilai Lamine Yamal Belum Tampilkan Performa Terbaiknya pada Piala Dunia FIFA 2026

Robert Lewandowski dan Lamine Yamal (Marca) - Image

Robert Lewandowski dan Lamine Yamal (Marca)

JawaPos.com – Robert Lewandowski mengakui bahwa mantan rekan setimnya di Barcelona, Lamine Yamal, belum menampilkan performa terbaik selama Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (24/7), Penyerang asal Polandia itu menyampaikan penilaiannya.

Menurutnya, kondisi fisik Yamal yang belum sepenuhnya pulih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penampilannya di turnamen tersebut.

Lewandowski menilai Yamal datang ke Piala Dunia setelah mengalami cedera sehingga kehilangan ritme permainan.

Meski belum berada dalam performa terbaik, pemain muda Spanyol itu tetap mampu menunjukkan kualitasnya di lapangan.

Lewandowski juga menilai kerja sama antara Yamal dan rekan-rekannya di tim nasional berjalan dengan sangat baik.

Sepanjang turnamen, Yamal tampil dalam seluruh pertandingan Spanyol dengan tujuh kali menjadi starter.

Ia mencatatkan satu gol saat menghadapi Arab Saudi dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya, meski tidak menyumbangkan assist.

Penampilannya turut membantu Spanyol meraih gelar juara dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada partai final.

Lewandowski mengaku turut mendukung Spanyol selama Piala Dunia karena memiliki hubungan baik dengan banyak pemain tim tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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