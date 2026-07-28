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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 29 Juli 2026 | 02.48 WIB

Terungkap! Lewandowski Pernah Menolak Kontrak Rp 3,8 Triliun demi Tetap Membela Barcelona

Robert Lewandowski (Bein Sports) - Image

Robert Lewandowski (Bein Sports)

JawaPos.com - Robert Lewandowski dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik dalam satu dekade terakhir. Di balik perjalanan kariernya bersama Barcelona, ternyata ada satu keputusan besar yang sempat diambil sang pemain. Ia memilih menolak tawaran fantastis senilai EUR 200 juta atau sekitar Rp 3,8 triliun dari klub Arab Saudi, Al-Ittihad, demi tetap bertahan di Camp Nou.

Fakta tersebut diungkapkan langsung oleh agen Lewandowski, Pini Zahavi, dalam wawancaranya dengan media Polandia, SportoweFakty. Menurut Zahavi, tawaran itu datang ketika Lewandowski masih menjadi bagian penting Barcelona pada pertengahan musim lalu.

Al-Ittihad disebut siap memberikan kontrak berdurasi dua tahun dengan nilai EUR 100 juta per musim.

Nominal tersebut menjadikannya salah satu tawaran terbesar yang pernah diterima pemain asal Polandia itu sepanjang kariernya.Namun, uang bukan menjadi prioritas utama bagi Lewandowski.

"Robert mendapat tawaran kontrak dua tahun senilai 100 juta euro per musim. Namun, dia menolaknya karena ingin tetap bermain untuk Barcelona," kata Zahavi.

Saat itu, Lewandowski masih memiliki keinginan besar untuk sukses bersama Blaugrana. Ia merasa masih mampu memberikan kontribusi maksimal dan belum terpikir untuk mengakhiri petualangannya di LaLiga.

Meski begitu, situasi di Barcelona perlahan berubah. Memasuki akhir musim, posisi Lewandowski tidak lagi sepenuhnya aman sebagai pilihan utama di lini depan.

Persaingan yang semakin ketat membuat peluang bermainnya berkurang.Zahavi menjelaskan bahwa Presiden Barcelona, Joan Laporta, sebenarnya berharap Lewandowski tetap bertahan.

Bahkan, ia sempat menyampaikan keinginannya agar sang striker tetap menjadi bagian dari skuad untuk satu musim berikutnya. Namun, keputusan akhir berada di tangan jajaran teknis klub.

Editor: Edi Yulianto
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