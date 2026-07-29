Penjualan Pemain Menjadi Kunci Real Madrid Melanjutkan Perburuan Target Baru pada Bursa Transfer

JawaPos.com – Real Madrid menghadapi tantangan baru dalam melanjutkan aktivitasnya pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (29/7), Diketahui bahwa setelah mendatangkan sejumlah pemain baru, Los Blancos kini harus menjual beberapa pemain sebelum dapat merekrut tambahan amunisi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan ruang dalam skuad sekaligus menjaga keseimbangan kondisi keuangan klub.

Meski telah memperkuat berbagai sektor tim, Real Madrid masih berupaya menyempurnakan komposisi skuad untuk musim mendatang. Namun, rencana tersebut belum dapat diwujudkan sebelum ada pemain yang dilepas. Kebijakan itu membuat manajemen harus mengambil keputusan sulit terkait masa depan sejumlah pemain.

Beberapa nama dikabarkan masuk dalam evaluasi, termasuk Raúl Asencio dan Eduardo Camavinga. Asencio disebut berpotensi dilepas karena klub ingin menambah bek tengah baru, sedangkan Camavinga terus menarik perhatian sejumlah klub Premier League.

Penjualan salah satu pemain tersebut dinilai dapat memberikan ruang sekaligus tambahan dana untuk mendukung perekrutan berikutnya.

Real Madrid juga mengevaluasi masa depan Endrick dan Franco Mastantuono yang masih membutuhkan kesempatan bermain secara reguler. Opsi peminjaman menjadi salah satu solusi yang dipertimbangkan demi mempercepat perkembangan kedua pemain muda tersebut.