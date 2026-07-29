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Bramasta JP
Kamis, 30 Juli 2026 | 01.00 WIB

6 Pemain Real Madrid Ini Wajib Bersinar di Pramusim demi Yakinkan Jose Mourinho

Bek Real Madrid Trent Alexander-Arnold. Enam pemain Real Madrid wajib tampil impresif pada pramusim demi meyakinkan Jose Mourinho dan mengamankan tempat di tim utama. (Thomas Coex/AFP) - Image

Bek Real Madrid Trent Alexander-Arnold. Enam pemain Real Madrid wajib tampil impresif pada pramusim demi meyakinkan Jose Mourinho dan mengamankan tempat di tim utama. (Thomas Coex/AFP)

JawaPos.com - Enam pemain Real Madrid menghadapi pramusim yang sangat menentukan demi mengamankan tempat dalam skuad utama Jose Mourinho. Persaingan yang semakin ketat serta hadirnya sejumlah wajah baru membuat mereka wajib tampil impresif sebelum musim 2026/2027 dimulai.

Real Madrid telah memulai persiapan pramusim di Valdebebas. Mourinho memimpin langsung sesi latihan pekan ini, sementara Los Blancos juga dikabarkan memenangi dua laga uji coba tertutup melawan AD Alcorcon dan CD Leganes.

Sang pelatih baru masih menangani skuad yang belum lengkap karena sejumlah pemain yang tampil di Piala Dunia masih menjalani masa liburan. Para pemain yang tidak mengikuti turnamen tersebut lebih dulu bergabung dalam latihan, sedangkan pemain lainnya akan kembali secara bertahap.

Pramusim menjadi kesempatan emas bagi seluruh pemain untuk menarik perhatian Mourinho beserta staf pelatih barunya, termasuk Sami Khedira.

Dengan target mengembalikan Real Madrid ke jalur juara setelah dua musim tanpa trofi bergengsi, persaingan memperebutkan tempat di tim utama dipastikan berlangsung ketat.

Berikut enam pemain Real Madrid yang wajib tampil impresif sepanjang pramusim.

Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold menjadi salah satu pemain pertama yang kembali mengikuti latihan setelah tidak masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026.

Bek kanan berusia 27 tahun itu menjalani musim debut yang cukup baik bersama Real Madrid, meski penampilannya masih menuai kritik, terutama terkait aspek bertahan.

Selain itu, beberapa cedera membuat performanya kurang konsisten sepanjang musim lalu. Kini persaingan semakin berat sehingga Trent harus memanfaatkan setiap kesempatan pada pramusim untuk meyakinkan Mourinho.

Pelatih asal Portugal tersebut dikenal sangat menuntut disiplin bertahan dari para pemainnya. Karena itu, peningkatan performa di sektor defensif menjadi pekerjaan utama Alexander-Arnold.

Editor: Hendra
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