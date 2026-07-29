3 Hal yang Buat Denzel Dumfries Terkesan Usai Jadi Pemain Baru Real Madrid

Denzel Dumfries. (Istimewa)
JawaPos.com - Denzel Dumfries telah resmi menjadi pemain Real Madrid. Bek tim nasional Belanda tersebut sudah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2030.
Setelah menjalani masa liburan usai membela timnas Belanda di Piala Dunia 2026, Denzel Dumfries sudah mengikuti sesi latihan bersama Real Madrid. Dia merasa sudah menunjukkan performa yang hebat selama latihan.
"Setelah sesi latihan pertama, saya merasa hebat. Setelah liburan, saya senang untuk memulai. Suatu kehormatan berada di sini," kata Denzel Dumfries yang dikutip dari laman Real Madrid, Rabu (29/7).
Menjadi pemain baru Real Madrid ada tiga hal yang membuat Denzel Dumfries terkesan. Apa saja hal tersebut? Baca terus artikel ini.
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Denzel Dumfries mengaku terkesan dengan fasilitas olahraga Ciudad Real Madrid. Bek 30 tahun tersebut mengatakan bahwa dia bisa saja tersesat karena besarnya tempat latihan.
"Fasilitasnya luar biasa. Sangat besar. Anda bisa tersesat dengan sangat cepat. Mereka membantu saya mencari tahu di mana letak semuanya," ujar Dumfries.
Ciudad Real Madrid merupakan tempat latihan Real Madrid yang berada di Valdebebas. Luasnya mencapai 1.200.000 m2 dengan fasilitas ruang ganti untuk tim putra dan putri, gimnasium, ruang kelas, ruang konferensi, kantor, kolam hidroterapi, pusat medis dan area pers. Selain itu, terdapat 12 lapangan sepak bola rumput dan astroturf yang dikelilingi tribun dengan kapasitas lebih dari 11.000 penonton.
Skuad Real Madrid dan pelatih barunya, Jose Mourinho membuat Dumfries terkesan. Dengan hal tersebut, mantan pemain Inter Milan itu akan belajar banyak dari mereka.
"Mereka menyambut saya dengan sangat baik. Beberapa masih berlibur karena Piala Dunia, tetapi mereka yang ada di sini membuat saya merasa sangat diterima: staf pelatih, pelatih... Saya merasa diterima dengan sangat baik. Kami memiliki tim yang hebat dan pelatih yang hebat. Sangat menyenangkan untuk bekerja dan belajar dari mereka," ucap Denzel Dumfries.
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