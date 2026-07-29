Resmi! Manchester City Perpanjang Kontrak Josko Gvardiol hingga 2031 dengan Opsi Perpanjangan Satu Tahun

Josko Gvardiol resmi memperpanjang kontrak bersama Manchester City. (@mancity/Instagram)
JawaPos.com - Kontrak bek Manchester City Josko Gvardiol resmi diperpanjang selama lima tahun pada Selasa (28/7). Perpanjangan kontrak itu akan mengikat Gvardiol di Etihad Stadium hingga 2031 dengan opsi perpanjangan satu tahun tambahan.
Kontrak Josko Gvardiol sebelumnya sebenarnya masih berlaku hingga 2028. Namun, pemain berusia 24 tahun itu mengikuti jejak Phil Foden dan Abdukodir Khusanov yang juga menyepakati penambahan kontrak pada musim panas ini.
Sejak bergabung dari RB Leipzig pada musim panas 2023, Josko Gvardiol berkembang menjadi salah satu bek terbaik di Eropa. Pemain asal Kroasia itu juga mampu bermain sebagai bek kiri meski posisi utamanya sebagai bek tengah.
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Hingga saat ini, Gvardiol telah mencatatkan 122 penampilan bersama Manchester City dengan torehan 13 gol. Selama periode tersebut, Gvardiol ikut berkontribusi dalam capaian enam gelar utama, yakni Premier League, Piala FA, Piala Liga, Piala Dunia Antarklub FIFA, Piala Super UEFA, dan Community Shield.
Di level internasional, Gvardiol juga menjadi pilar tim nasional Kroasia dengan total 52 caps dan masuk dalam skuad Kroasia pada Piala Dunia FIFA 2026. Usai menandatangani kontrak baru, Gvardiol mengaku antusias melanjutkan perjalanannya bersama Manchester City.
Gvardiol menegaskan bahwa keinginannya untuk bertahan muncul segera setelah mengetahui klub ingin memperpanjang kontraknya. “Begitu saya tahu City ingin memperbarui kontrak saya, saya langsung merasa itulah yang saya inginkan,” ujar Gvardiol dikutip dari situs resmi klub.
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Gvardiol juga memuji dukungan suporter serta lingkungan klub yang dinilainya ideal bagi perkembangan pemain. “Para penggemar City luar biasa sejak hari pertama. Klub ini memberikan segalanya bagi para pemain. Ini adalah klub terbaik di dunia. Saya telah merasakan begitu banyak cinta dan rasa hormat selama tiga tahun saya di sini dan saya sangat menghargai hal itu,” kata dia.
Direktur Sepak Bola Manchester City Hugo Viana pun menyampaikan keyakinannya terhadap kualitas Gvardiol. Viana menyebut sang pemain sebagai salah satu bek terbaik dunia dengan profesionalisme tinggi. “Josko adalah pemain yang sangat kami percayai. Ia masih muda, profesional, dan sudah menjadi salah satu bek terbaik di dunia,” ujar Viana.
Menurut dia, keputusan memperpanjang kontrak itu sejalan dengan komitmen klub untuk mempertahankan pemain terbaik. “Josko merepresentasikan sosok bek yang kami inginkan, dia bisa bermain di berbagai posisi, cepat, kuat, dan sangat piawai saat membantu serangan. Dia pemain yang luar biasa,” lanjut dia.
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