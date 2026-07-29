Operasi Punggung Ringan Membuat Rodri Berpotensi Absen pada Awal Musim Bersama Manchester City

JawaPos.com – Manchester City mengonfirmasi bahwa Rodri telah menjalani operasi punggung ringan dengan hasil yang sukses.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (29/7), Gelandang asal Spanyol itu diperkirakan akan absen dalam jangka waktu singkat untuk menjalani proses pemulihan. Kondisi tersebut membuat Rodri berpeluang melewatkan awal musim kompetisi Liga Premier Inggris.

Klub menjelaskan bahwa Rodri telah merasakan ketidaknyamanan pada bagian punggung selama beberapa waktu.

Setelah melalui pemeriksaan medis, operasi dipilih sebagai langkah terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Rodri kini akan menjalani program rehabilitasi sebelum kembali memperkuat Manchester City.

Meski sempat mengalami kendala kebugaran pada musim lalu, Rodri mampu tampil impresif bersama tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2026.

Rodri bermain dalam seluruh pertandingan Spanyol hingga berhasil membawa negaranya meraih gelar juara. Penampilan gemilang tersebut juga membuat Rodri dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen.

Absennya Rodri menjadi perhatian karena Manchester City akan segera memulai musim baru. The Citizens dijadwalkan menghadapi Arsenal pada ajang Community Shield sebelum memulai perjalanan di Liga Premier melawan Bournemouth.