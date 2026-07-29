Gianni Infantino Menanggapi Kontroversi FIFA dan Piala Dunia 2026 dengan Pernyataan Tegas

JawaPos.com – Presiden FIFA, Gianni Infantino, akhirnya angkat bicara menanggapi berbagai kritik yang muncul selama penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (29/7), Melalui pernyataan yang dibagikan di media sosial dan platform resmi FIFA, Infantino menilai sebagian kritik lebih berfokus pada narasi negatif dibandingkan semangat kompetisi.

Infantino bahkan menyebut sejumlah pengkritik telah diliputi kebencian sehingga mengabaikan sisi positif turnamen.

Infantino menegaskan bahwa Piala Dunia 2026 berhasil menghadirkan jutaan penggemar dari lebih dari 200 negara. Menurutnya, penyelenggaraan turnamen berlangsung dengan standar keamanan dan organisasi yang baik.

Infantino juga menilai berbagai persoalan yang sempat terjadi hanya bersifat terbatas dan tidak mengurangi keberhasilan pelaksanaan ajang tersebut.

Presiden FIFA itu turut menanggapi kontroversi mengenai sejumlah keputusan wasit yang menjadi sorotan sepanjang turnamen.

Menurut Infantino, perdebatan mengenai keputusan perangkat pertandingan merupakan hal yang lazim terjadi dalam dunia sepak bola. Ia mempertanyakan alasan insiden serupa mendapat perhatian lebih besar ketika terjadi pada ajang Piala Dunia.