Gianni Infantino Menanggapi Kontroversi FIFA dan Piala Dunia 2026 dengan Pernyataan Tegas

Gianni Infantino (Bein Sports)
JawaPos.com – Presiden FIFA, Gianni Infantino, akhirnya angkat bicara menanggapi berbagai kritik yang muncul selama penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (29/7), Melalui pernyataan yang dibagikan di media sosial dan platform resmi FIFA, Infantino menilai sebagian kritik lebih berfokus pada narasi negatif dibandingkan semangat kompetisi.
Infantino bahkan menyebut sejumlah pengkritik telah diliputi kebencian sehingga mengabaikan sisi positif turnamen.
Infantino menegaskan bahwa Piala Dunia 2026 berhasil menghadirkan jutaan penggemar dari lebih dari 200 negara. Menurutnya, penyelenggaraan turnamen berlangsung dengan standar keamanan dan organisasi yang baik.
Infantino juga menilai berbagai persoalan yang sempat terjadi hanya bersifat terbatas dan tidak mengurangi keberhasilan pelaksanaan ajang tersebut.
Presiden FIFA itu turut menanggapi kontroversi mengenai sejumlah keputusan wasit yang menjadi sorotan sepanjang turnamen.
Menurut Infantino, perdebatan mengenai keputusan perangkat pertandingan merupakan hal yang lazim terjadi dalam dunia sepak bola. Ia mempertanyakan alasan insiden serupa mendapat perhatian lebih besar ketika terjadi pada ajang Piala Dunia.
Di akhir pernyataannya, Infantino mengajak para pengkritik untuk mengubah sudut pandang dan melihat sepak bola sebagai sarana pemersatu. Ia menegaskan bahwa olahraga tersebut seharusnya mampu membangun kebersamaan, bukan memperbesar perpecahan.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya