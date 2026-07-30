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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 30 Juli 2026 | 12.03 WIB

FA Kecam Rencana FIFA Jual Saham Piala Dunia: Sangat Mengkhawatirkan!

Gianni Infantino serang balik para pengkritik Piala Dunia 2026. (@gianni_infantino/Instagram). - Image

Gianni Infantino serang balik para pengkritik Piala Dunia 2026. (@gianni_infantino/Instagram).

JawaPos.com - Rencana FIFA untuk menjual saham minoritas dalam kompetisi-kompetisi utamanya menuai gelombang kritik. Setelah UEFA menyuarakan penolakan, kini Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) ikut melontarkan kecaman keras terhadap langkah badan sepak bola dunia tersebut.

FA mengaku sama sekali tidak dilibatkan dalam pembahasan proposal yang diumumkan FIFA dan menilai proses pengambilan keputusan berlangsung tanpa transparansi yang memadai.

FA Mengaku Tidak Pernah Diberi Informasi

Melansir The Sun, dalam pernyataan resminya, FA menegaskan bahwa mereka baru mengetahui rencana tersebut setelah diumumkan ke publik.

“Kami sama sekali tidak mengetahui proposal ini dan tidak memiliki detail substantif apa pun, termasuk apa sebenarnya proposal itu, dan apa saja syarat-syarat yang menyertainya.”

FA juga menilai proses yang ditempuh FIFA menimbulkan banyak tanda tanya.

“Berdasarkan informasi yang terbatas, kami sangat prihatin dengan kurangnya proses dan tata kelola untuk sampai pada titik ini, serta substansi dan prinsip yang tampaknya terlibat.

“Ketika proposal tersebut dibagikan secara lengkap dan transparan seperti yang dijanjikan FIFA, kami akan menyampaikan pandangan kami dan memberikan komentar lebih lanjut.”

UEFA Lebih Dulu Menolak

Sebelumnya, UEFA juga telah menyampaikan penolakan terhadap rencana tersebut. Konfederasi sepak bola Eropa menegaskan bahwa Piala Dunia bukanlah aset komersial yang bisa diperjualbelikan kepada investor.

Kritik itu muncul setelah FIFA mengumumkan pembentukan anak perusahaan komersial bernama FIFA Forward Enterprise (FFE), yang akan mengelola berbagai kompetisi utama FIFA.

Editor: Banu Adikara
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