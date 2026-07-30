Rencana Komersialisasi Piala Dunia Tuai Protes, Suporter Kritisi Kepemimpinan Infantino

gianni infantino (x @themadridzone)
JawaPos.com - Rencana Presiden FIFA, Gianni Infantino, membuka peluang investasi swasta pada hak komersial Piala Dunia memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan.
Tidak hanya organisasi sepak bola, reaksi keras juga datang dari para suporter yang menilai kebijakan tersebut berpotensi mengubah wajah turnamen paling bergengsi di dunia menjadi sekadar aset bisnis.
Perdebatan mencuat setelah muncul wacana pembentukan skema investasi melalui perusahaan afiliasi FIFA.
Lewat skema itu, investor disebut dapat memiliki sebagian hak ekonomi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Piala Dunia. Meski belum menjadi keputusan final, usulan tersebut langsung menjadi bahan diskusi di berbagai platform media sosial.
Banyak suporter mempertanyakan arah kebijakan FIFA di bawah kepemimpinan Gianni Infantino.
Mereka menilai organisasi sepak bola dunia itu semakin mengedepankan aspek komersial dibanding menjaga nilai dan tradisi yang selama puluhan tahun melekat pada Piala Dunia.
Komentar bernada sindiran pun bermunculan. Sebagian penggemar bahkan menyebut mantan Presiden FIFA, Sepp Blatter, terlihat lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi saat ini.
Padahal, Blatter pernah tersandung kasus korupsi yang membuatnya dijatuhi sanksi larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama beberapa tahun.
Munculnya kembali nama Blatter menunjukkan besarnya kekecewaan sebagian suporter terhadap arah kebijakan FIFA.
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