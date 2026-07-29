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Rabu, 29 Juli 2026 | 23.24 WIB

FIGC dan Lega Serie A Beda Pilihan, Roberto Mancini atau Antonio Conte untuk Timnas Italia?

FIGC dan Lega Serie A dikabarkan berbeda pandangan soal pelatih baru timnas Italia. Roberto Mancini dan Antonio Conte jadi kandidat. (Instagram/@mrmancini10) - Image

FIGC dan Lega Serie A dikabarkan berbeda pandangan soal pelatih baru timnas Italia. Roberto Mancini dan Antonio Conte jadi kandidat. (Instagram/@mrmancini10)

JawaPos.com – Perbedaan pandangan mengenai calon pelatih baru timnas Italia dikabarkan mulai memunculkan dinamika antara Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) dan Lega Serie A.

Menurut sejumlah laporan media Italia, kedua institusi memiliki kandidat yang berbeda untuk mengisi kursi allenatore Gli Azzurri yang masih kosong.

FIGC disebut lebih condong mendukung Roberto Mancini untuk kembali menangani tim nasional. Sementara itu, Lega Serie A dikabarkan lebih menginginkan Antonio Conte.

Baik Mancini maupun Conte bukan sosok asing bagi Gli Azzurri.

Conte pernah menangani timnas Italia pada periode 2014 hingga 2016. Adapun Mancini menjabat sebagai pelatih Italia pada 2018 hingga 2023 dan sukses mempersembahkan gelar Euro 2020.

Meski demikian, Presiden Lega Serie A Ezio Simonelli membantah pihaknya telah mengajukan nama tertentu kepada FIGC.

"Kami tidak merekomendasikan siapa pun sebagai pelatih kepada FIGC. Kami hanya sebatas mengidentifikasi nama-nama yang layak untuk posisi tersebut," ujar Simonelli seperti dikutip Sky Sport Italia.

Di sisi lain, Giovanni Malago dikabarkan mengundang perwakilan dari 20 klub Serie A untuk menghadiri pertemuan di Coverciano, markas latihan timnas Italia.

Namun, mantan Presiden FIGC Giancarlo Abete yang turut hadir menyebut tidak ada satu pun nama calon pelatih yang dibahas secara terbuka dalam pertemuan tersebut.

Proses pencarian pelatih baru Italia pun diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan sebelum FIGC mengambil keputusan resmi.

Editor: Hendra
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