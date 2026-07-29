Federasi Italia Mengangkat Roberto Mancini untuk Memimpin Kebangkitan Tim Nasional Azzurri

JawaPos.com – Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) resmi menunjuk Roberto Mancini sebagai pelatih kepala tim nasional Italia untuk kedua kalinya.

Bersamaan dengan itu, Claudio Ranieri dipercaya mengemban jabatan direktur teknik guna mendukung proses pembangunan kembali Azzurri.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (29/7), Pengumuman tersebut disampaikan Presiden FIGC, Giovanni Malago, yang menegaskan keduanya akan memimpin proyek kebangkitan sepak bola Italia. Mancini dan Ranieri dijadwalkan menjalani konferensi pers perdana setelah pengangkatan resmi mereka.

Penunjukan Mancini dilakukan setelah Gennaro Gattuso mengundurkan diri menyusul kegagalan Italia pada babak play-off kualifikasi Piala Dunia. Mancini kembali dipercaya berkat rekam jejaknya saat membawa Italia menjuarai EURO 2020.

Pelatih berusia 61 tahun itu juga pernah mencatatkan rekor 37 pertandingan tanpa kekalahan bersama Azzurri. Kini, ia kembali mengemban tugas mengembalikan Italia ke persaingan sepak bola internasional.

Sementara itu, Claudio Ranieri menggantikan Roberto Maldini sebagai direktur teknik setelah terjadi perbedaan pandangan mengenai penunjukan pelatih baru. Sebelumnya, nama Andrea Pirlo dan Antonio Conte juga sempat masuk dalam bursa calon pelatih tim nasional Italia.

Namun, FIGC akhirnya menetapkan Mancini sebagai pilihan utama untuk memimpin Azzurri. Keputusan tersebut diharapkan mampu menghadirkan stabilitas bagi tim nasional.